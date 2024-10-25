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嘉義市助青年創業圓夢奏效 遷回比遷出人數多
嘉市搶救老化、少子化，積極推動青年返嘉創業成家政策，市府統計青年移動數據，2020年遷出1272人，經3年努力，去年首次翻轉遷入582人，前後對照，1年吸引近2千名青年移居嘉市，青年返嘉政策奏效，甫閉幕第4屆有事青年節以及舊屋力永續創新提案競賽頒獎，吸引各地青年群聚。
每年吸引各地青年樂迷朝聖的「諸羅搖滾音樂祭」結束不久，全台首創以青年創意為核心的第4屆有事青年節也在日前落幕，11天展期吸引11萬3千人次參觀，網路社群觸及突破200萬人，閉幕晚會聚集逾2萬1千人次在中央廣場，點燃青春熱情，創下歷年參與人數新紀錄。
市府智慧科技處說，根據中華電信活動人潮統計，活動期間吸引11萬3千人次造訪，扣除在地人口不重複計算，外縣市遊客占比7成，19歲以下年輕族群3成，20至29歲族群2成。有事青年節成功吸引外縣市遊客及青年參與。
市長黃敏惠說，青年是城市未來，市府跨局處投入青年業務，針對5大面向積極推動，發展特色計畫：街舞首都、青領派「多元培力」；看嘉本領「職涯就業」；放大二通生活圈、創業補助「創業扶植」；二地居「公共參與」；有事青年節「創新孵化」，呈現成效。
另吸引青年投入木都創作設計，辦理舊屋力永續創新提案競賽昨天頒獎，吸引全國建築設計相關專業人士及學子參與，共收到高中、大專院校建築設計系所55組提案，經評審，選出學生組創新設計獎、生活設計獎、社會組創新設計獎、生活設計獎，入圍與首獎20組優秀設計模型在1921矯正塾展出，透過創新設計提案、人才培育，讓嘉市成為全國木構老屋保存典範。
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