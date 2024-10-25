嘉義縣沿海建空中索道有譜 蔡易餘建議建空中纜車評估不可行

嘉縣布袋商港地方過去倡議開發兩岸直航港，涉及政治因素，遙遙無期，布袋港與澎湖客輪每年秋冬停航半年，不利觀光發展；立委蔡易餘2021年要求交通部長王國材將布袋商港比照日本橫濱建空中纜車，發展觀光，王只給評估費，經台灣港務公司委託成大評估，港務公司布袋管理處說，評估結果費用太高不可行，建議從布袋第三漁港到東石鄉白水湖壽島之間建空中索道較可行。

布袋管理處說，從布袋第三漁港到東石鄉白水湖壽島之間近2公里，沿海岸建空中索道，投資花費較空中纜車少，較能招商引資興建，後續推動交由雲嘉南濱海國家風景區管理處接手。布袋第三漁港興建是為紓解漁船筏泊位，因緊鄰布袋遊艇港，每年夏天成為水上活動、海上摩托車隊出海港口，也是海釣船停泊區，兼具觀光漁業休閒功能。

壽島海灘位在朴子溪河口濕地白水湖堤防畔，曾是日治時代海水浴場，養殖大面積牡蠣，從白水湖漁港向南延伸至布袋第三漁港，綿延數公里 白水湖南安檢所陸地設自行車道，國片「消失的情人節」在白水湖壽島出外景，當海水淹沒道路時景象超獨特超美的，還可看無敵夕陽配海景。