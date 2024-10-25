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嘉義縣沿海建空中索道有譜 蔡易餘建議建空中纜車評估不可行

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國片「消失的情人節」在東石鄉白水湖壽島出外景，當海水淹沒道路時景象超獨特超美的，還可看無敵夕陽配海景。圖／取自東石鄉公所官網
國片「消失的情人節」在東石鄉白水湖壽島出外景，當海水淹沒道路時景象超獨特超美的，還可看無敵夕陽配海景。圖／取自東石鄉公所官網

嘉縣布袋商港地方過去倡議開發兩岸直航港，涉及政治因素，遙遙無期，布袋港與澎湖客輪每年秋冬停航半年，不利觀光發展；立委蔡易餘2021年要求交通部長王國材將布袋商港比照日本橫濱建空中纜車，發展觀光，王只給評估費，經台灣港務公司委託成大評估，港務公司布袋管理處說，評估結果費用太高不可行，建議從布袋第三漁港到東石鄉白水湖壽島之間建空中索道較可行。

布袋管理處說，從布袋第三漁港到東石鄉白水湖壽島之間近2公里，沿海岸建空中索道，投資花費較空中纜車少，較能招商引資興建，後續推動交由雲嘉南濱海國家風景區管理處接手。布袋第三漁港興建是為紓解漁船筏泊位，因緊鄰布袋遊艇港，每年夏天成為水上活動、海上摩托車隊出海港口，也是海釣船停泊區，兼具觀光漁業休閒功能。

壽島海灘位在朴子溪河口濕地白水湖堤防畔，曾是日治時代海水浴場，養殖大面積牡蠣，從白水湖漁港向南延伸至布袋第三漁港，綿延數公里　白水湖南安檢所陸地設自行車道，國片「消失的情人節」在白水湖壽島出外景，當海水淹沒道路時景象超獨特超美的，還可看無敵夕陽配海景。

地方人士期待加速推動空中索道，帶動沿海觀光發展，縣府說，布袋鎮布新橋是海埔新生地唯一聯外道路，因橋體劣化嚴重且有下沉風險，縣府在布新橋北側新建聯外橋梁，避免橋梁斷裂讓海埔新生地成為孤島，原訂斥資13.6億元，因改用鍍鋅鋼筋且物價上漲，工程費增加1.53億元，預計工期870天，提報公路局審查，未來新建超美雙環橋，打造浪漫觀夕木棧道。

國片「消失的情人節」在東石鄉白水湖壽島出外景，當海水淹沒道路時景象超獨特超美的，還可看無敵夕陽配海景。圖／取自東石鄉公所官網
國片「消失的情人節」在東石鄉白水湖壽島出外景，當海水淹沒道路時景象超獨特超美的，還可看無敵夕陽配海景。圖／取自東石鄉公所官網

布袋商港 東石 橋梁

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