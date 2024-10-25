滅蚊軍團雲林北港誓師 3周大清除

本報日前獨家報導埃及斑蚊恐「北漂」，後續國衛院研究證實跨越北回歸線在雲林北港鎮落腳，為此，中央與地方聯合滅蚊，首支「滅蚊軍團」昨天在北港鎮誓師成立，將深入斑蚊熱區的9個里清除積水容器，不合格就複查至改善為止。

國衛院最近調查，有彰化登革熱病例的足跡到過雲林。雲林縣長張麗善說，雲林迄今尚未出現本土病例，但國衛院調查資料顯示埃及斑蚊已北漂，尤其埃及斑蚊比白線斑蚊警覺性高，存活期長、喜棲息室內、蟲卵抗旱力強等特性，大家不可掉以輕心，會以高規格抗蚊，盼將病媒蚊阻絕於北港溪，不再往北蔓延。

北港鎮長蕭美文昨天集合數十名清潔隊員、各里志工及環保衛生單位，並與衛生局人員示範家戶水容器清消，教育民眾環境自我管理。

張麗善授旗給蕭美文並誓師，指出即日起社區總動員展開北港鎮滅蚊計畫，以公帶私，發動3周「登革熱日」，深入斑蚊熱區的9里2402戶，由種子教師帶領家戶進行積水容器清除、巡檢抽查，不合格的里持續複查至改善為止。

疾管署南區管制中心主任劉慧蓉指出，埃及斑蚊防治在室內更為重要，衛福部疾病管制署未來每天將派4人小組進駐協助清消抽查，並將清查結果同步傳給國衛院、鎮公所，補強不足之處，期待中央地方攜手防治病媒蚊持續北移。