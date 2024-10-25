快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

滅蚊軍團雲林北港誓師 3周大清除

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
為防止埃及斑蚊往北蔓延，雲林縣府與北港鎮公所昨展開滅蚊計畫，縣長張麗善（前排左）授旗誓師。記者蔡維斌／攝影
為防止埃及斑蚊往北蔓延，雲林縣府與北港鎮公所昨展開滅蚊計畫，縣長張麗善（前排左）授旗誓師。記者蔡維斌／攝影

本報日前獨家報導埃及斑蚊恐「北漂」，後續國衛院研究證實跨越北回歸線在雲林北港鎮落腳，為此，中央與地方聯合滅蚊，首支「滅蚊軍團」昨天在北港鎮誓師成立，將深入斑蚊熱區的9個里清除積水容器，不合格就複查至改善為止。

國衛院最近調查，有彰化登革熱病例的足跡到過雲林。雲林縣長張麗善說，雲林迄今尚未出現本土病例，但國衛院調查資料顯示埃及斑蚊已北漂，尤其埃及斑蚊比白線斑蚊警覺性高，存活期長、喜棲息室內、蟲卵抗旱力強等特性，大家不可掉以輕心，會以高規格抗蚊，盼將病媒蚊阻絕於北港溪，不再往北蔓延。

北港鎮長蕭美文昨天集合數十名清潔隊員、各里志工及環保衛生單位，並與衛生局人員示範家戶水容器清消，教育民眾環境自我管理。

張麗善授旗給蕭美文並誓師，指出即日起社區總動員展開北港鎮滅蚊計畫，以公帶私，發動3周「登革熱日」，深入斑蚊熱區的9里2402戶，由種子教師帶領家戶進行積水容器清除、巡檢抽查，不合格的里持續複查至改善為止。

疾管署南區管制中心主任劉慧蓉指出，埃及斑蚊防治在室內更為重要，衛福部疾病管制署未來每天將派4人小組進駐協助清消抽查，並將清查結果同步傳給國衛院、鎮公所，補強不足之處，期待中央地方攜手防治病媒蚊持續北移。

北港 埃及斑蚊 雲林

延伸閱讀

不讓埃及斑蚊在雲林過冬 中央地方聯手成立「滅蚊軍團」

影／雲林議長黃凱300萬交保瘦了一圈 今現身哥哥黃村靈堂

雲林新生兒人口逆勢成長 到9月已達4840人原因是這樣

埃及斑蚊「北漂」雲林中央都關切 民代：清消別忘了這些地方

相關新聞

台南永康復興彩繪眷村 住家迄無廁所

平實營區是台南新都心，一旁永康區復興路423巷的彩繪眷村「復興老兵文化園區」曾名噪一時，議員昨質詢說，該處至今無排水設施...

東區精華地 台南榮家舊址 市地重劃通過

原台南榮民之家位於東區榮譽街精華地段，遷移後近6公頃舊址將以市地重劃開發，市府表示，計畫獲內政部通過，預計明年第1季拆完...

滅蚊軍團雲林北港誓師 3周大清除

本報日前獨家報導埃及斑蚊恐「北漂」，後續國衛院研究證實跨越北回歸線在雲林北港鎮落腳，為此，中央與地方聯合滅蚊，首支「滅蚊...

高鐵雜糧示範區從種到銷一條龍 節水30萬噸防下陷

為降低高鐵地盤下陷，2013年推動旱作黃金廊道減抽地下水，8年共節水3千3百餘萬噸，農糧署更進一步結合產銷物流商店並提...

國1永康交流道汽機車交織亂象 增設「南向匝道」有譜

國一永康交流道新闢匝道有譜！台南市議員朱正軒上午質詢時指出，若增加南下匝道可直接進入鹽行重劃區，國道客運也可以直接進入轉...

台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭 環局稽查疑底泥作祟

台南市寸土寸金的永康中華二路「祥合公園」，裡面有台南首座地景式溜滑梯遊戲場，日夜都有民眾休閒運動。有讀者投訴，昨天一早到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。