快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

東區精華地 台南榮家舊址 市地重劃通過

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

原台南榮民之家位於東區榮譽街精華地段，遷移後近6公頃舊址將以市地重劃開發，市府表示，計畫獲內政部通過，預計明年第1季拆完舊建築。有議員建議，優先活化停車場用地、打通路廊；市長黃偉哲說，會回應地方期待。

重劃範圍於崇明七街、崇明路、榮譽街之間，地政局說明，榮民之家舊址屬「機35」機關用地，開發完可提供商業區2.5多公頃、住宅區0.4多公頃、公設用地2.9多公頃，公設項目包括公園、停車場、廣場、道路等，將有1處公園兼滯洪池，停車場用地正由交通局規畫蓋立體停車場，未來會採多目標使用方式設商場、運動中心、戶政及區公所等單位進駐使用，改善在地生活機能及洽公環境。

「如果此區域規畫完善，相信讓東區文教中心周邊再發展！」市議員蔡筱薇建議，搭配鐵路地下化的綠園道，優先把崇學路打通連接機35用地上方路廊，同時打通崇明七街連接立德11路連接大同路二段，後續配合新設林森通勤車站區位優勢，可讓周邊交通量能最大化。

蔡筱薇也說，應優先活化「停28」基地區域，納入立體停車場、東區國民運動中心、東區公所、戶政事務所及忠孝里活動中心，完善整體公共設施服務，同時爭取公E9公園用地變更為特色公園。

黃偉哲說，地方有多元的需求，市府會將公辦重劃盡速如期如質完成，以回應地方期待。

榮民之家原址的重劃計畫書22日已經內政部審查原則同意修正後通過，預計明年第1季拆完，由國軍退除役官兵輔導委員會辦理移交給國產署，第2季啟動施工、2028年上半年度重劃完成。

停車場 東區 榮民

延伸閱讀

台南小巨蛋14年孵不出來 議員喊話賴總統「兌現孵蛋」

台南市北區區政大樓新建上梁 進度超前可望明年8月完工

南市區最後祕境「哈赫拿爾森林」今天開放 來這享受「森湖溪」

台南被遺忘的眷村 台版「小調景嶺」爆無排水設施…市長找國產署共商

相關新聞

台南永康復興彩繪眷村 住家迄無廁所

平實營區是台南新都心，一旁永康區復興路423巷的彩繪眷村「復興老兵文化園區」曾名噪一時，議員昨質詢說，該處至今無排水設施...

東區精華地 台南榮家舊址 市地重劃通過

原台南榮民之家位於東區榮譽街精華地段，遷移後近6公頃舊址將以市地重劃開發，市府表示，計畫獲內政部通過，預計明年第1季拆完...

滅蚊軍團雲林北港誓師 3周大清除

本報日前獨家報導埃及斑蚊恐「北漂」，後續國衛院研究證實跨越北回歸線在雲林北港鎮落腳，為此，中央與地方聯合滅蚊，首支「滅蚊...

高鐵雜糧示範區從種到銷一條龍 節水30萬噸防下陷

為降低高鐵地盤下陷，2013年推動旱作黃金廊道減抽地下水，8年共節水3千3百餘萬噸，農糧署更進一步結合產銷物流商店並提...

國1永康交流道汽機車交織亂象 增設「南向匝道」有譜

國一永康交流道新闢匝道有譜！台南市議員朱正軒上午質詢時指出，若增加南下匝道可直接進入鹽行重劃區，國道客運也可以直接進入轉...

台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭 環局稽查疑底泥作祟

台南市寸土寸金的永康中華二路「祥合公園」，裡面有台南首座地景式溜滑梯遊戲場，日夜都有民眾休閒運動。有讀者投訴，昨天一早到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。