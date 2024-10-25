東區精華地 台南榮家舊址 市地重劃通過

原台南榮民之家位於東區榮譽街精華地段，遷移後近6公頃舊址將以市地重劃開發，市府表示，計畫獲內政部通過，預計明年第1季拆完舊建築。有議員建議，優先活化停車場用地、打通路廊；市長黃偉哲說，會回應地方期待。

重劃範圍於崇明七街、崇明路、榮譽街之間，地政局說明，榮民之家舊址屬「機35」機關用地，開發完可提供商業區2.5多公頃、住宅區0.4多公頃、公設用地2.9多公頃，公設項目包括公園、停車場、廣場、道路等，將有1處公園兼滯洪池，停車場用地正由交通局規畫蓋立體停車場，未來會採多目標使用方式設商場、運動中心、戶政及區公所等單位進駐使用，改善在地生活機能及洽公環境。

「如果此區域規畫完善，相信讓東區文教中心周邊再發展！」市議員蔡筱薇建議，搭配鐵路地下化的綠園道，優先把崇學路打通連接機35用地上方路廊，同時打通崇明七街連接立德11路連接大同路二段，後續配合新設林森通勤車站區位優勢，可讓周邊交通量能最大化。

蔡筱薇也說，應優先活化「停28」基地區域，納入立體停車場、東區國民運動中心、東區公所、戶政事務所及忠孝里活動中心，完善整體公共設施服務，同時爭取公E9公園用地變更為特色公園。

黃偉哲說，地方有多元的需求，市府會將公辦重劃盡速如期如質完成，以回應地方期待。

榮民之家原址的重劃計畫書22日已經內政部審查原則同意修正後通過，預計明年第1季拆完，由國軍退除役官兵輔導委員會辦理移交給國產署，第2季啟動施工、2028年上半年度重劃完成。