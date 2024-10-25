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台南永康復興彩繪眷村 住家迄無廁所

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市永康區復興路423巷的彩繪眷村無排水系統，還有住家竟無廁所。本報資料照片
台南市永康區復興路423巷的彩繪眷村無排水系統，還有住家竟無廁所。本報資料照片

平實營區是台南新都心，一旁永康區復興路423巷的彩繪眷村「復興老兵文化園區」曾名噪一時，議員昨質詢說，該處至今無排水設施，汙水造成環境髒汙，更有住戶家裡竟無廁所。市長黃偉哲說，會設法解決。

永康復興里前里長、議員李鎮國說，復興路423巷有200多戶，當年一群老兵沒分配到眷村而在這裡落戶，早期屬占用，產權複雜，宋楚瑜擔任省長時協調用承租方式每年繳租金，當地長期沒有排水設施，汙水排到空地，造成環境汙染，有少數幾戶因坪數太少沒廁所，用器具裝排泄物再倒到戶外。

李鎮國指出，幾十年下來，鄰近的眷村已拆除改建，四周大樓林立，這裡卻還是一大片矮房子，巷弄蜿蜒，汽車無法進入，居民自嘲「被遺忘的眷村」，希望透過排水設施先改善環境，未來隨著平實營區的開發，能透過都更解決歷史問題。

台南市永康區復興路423巷的彩繪眷村無排水系統，還有住家竟無廁所；巷內櫻花射箭場只能設簡易化糞水池（圖）。圖╱市議員穎艾達利提供
台南市永康區復興路423巷的彩繪眷村無排水系統，還有住家竟無廁所；巷內櫻花射箭場只能設簡易化糞水池（圖）。圖╱市議員穎艾達利提供

議員穎艾達利總質詢說，櫻花射箭場與彩繪眷村同在永康區復興路423巷，射箭場興建時發生排水問題，才發現因423巷沒設排水溝，造成汙水流入射箭場基地，泥濘不堪，進一步了解，有住家連廁所都沒有，「在2024年、中華民國113年堂堂六都還有人用尿壺、屎盆」，因位在國有地，希望市府與國有財產署協調解決。

體育局長陳良乾答詢說，射箭場地土地是國產署所有，且該處屬私人溝渠，無法進行整建，導致環境相當簡陋，已著手協助，在射箭場工程先配管，將該處排水收入基地內排向下坡處的排水溝，至於射箭場因先前颱風影響進度，要求廠商加派人力趕工，預定年底完工。

黃偉哲指出，永康區復興路423巷住戶是使用國產署土地，會想辦法解決，與國產署溝通協調後，如果可以交由南市府代管，就可設置排水等公共設施。

國產署 廁所 眷村

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