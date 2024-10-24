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高鐵雜糧示範區從種到銷一條龍 節水30萬噸防下陷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，可節水有助於減緩地盤下陷，還可從種到銷一條龍，提高產值。記者蔡維斌／攝影
農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，可節水有助於減緩地盤下陷，還可從種到銷一條龍，提高產值。記者蔡維斌／攝影

為降低高鐵地盤下陷，2013年推動旱作黃金廊道減抽地下水，8年共節水3千3百餘萬噸，農糧署更進一步結合產銷物流商店並提高補助，從種到銷推出高鐵沿線雜糧示範區，今天成果發表會強調今年34公頃旱作，共節水約30萬噸水。地方建議擴增面積，也獲中央認可。

鐵道局今年公布高鐵路段下陷監測報告，雲林路段去年持續下陷5.4公分，總累積下陷量已達114.2公分，位居全國最高。為減緩下陷，農糧署2013年推動旱作黃金廊帶，針對高鐵兩側1.5公里範圍推動旱作，8年多下來合計減抽超過3000多萬噸地下水。

農糧署今年更進一步推動國內第1個高鐵雜糧示範區，透過元長鄉第29雜糧產銷班，結合大豆加工產業及各大超商、無印良品等商店，將大豆加工製成優質國產豆奶等產品，上架到各大商店，從種到銷一條龍，帶動農產升級。

農糧署中區分署長徐煇妃指出，為鼓勵更多農友參加，除轉作補助約6萬元及5千元對地補助，示範區再增加交通部節水獎勵金3萬元、縣府加碼1萬元，合計補助達10.5萬元，且以每公斤25到30元保價收價，再媒合產業加工及行銷物流，讓節水之餘提高整體產值。

示範區從今年初沿著高鐵元長段兩側各1.5公里範圍，和42名農友契作，種植約34公頃大豆，估計節水約達30萬噸，有助於減緩地盤下陷，同時給合加工業製成各種優質豆奶等加工品，再由大人物產銷合作社、全國餐盒公會、全家及各知名商店等通路，把優質豆製品提供給國人，增加國產大豆自給率。

農民指出，水稻每分地成本約1.7萬元，旱作成本則只約7千元，整體收益不比水稻差。元長鄉長李明明指出，高鐵推動獎勵旱作近年已廣被農民接受，建議擴增範圍為3公里，且加工製品能在高鐵專售，更符合節水教育意含。

農糧署表示，轉作獎勵是一體，即便非高鐵專區也可獲轉作補助，高鐵專區只差在節水獎勵，至於未來是否擴大範圍，將與交通部再研究。

農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，可節水有助於減緩地盤下陷，還可從種到銷一條龍，提高產值。記者蔡維斌／攝影
農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，可節水有助於減緩地盤下陷，還可從種到銷一條龍，提高產值。記者蔡維斌／攝影
農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，估計可節水達30萬噸，有助於減緩地盤下陷。記者蔡維斌／攝影
農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，估計可節水達30萬噸，有助於減緩地盤下陷。記者蔡維斌／攝影
農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，可節水有助於減緩地盤下陷，還可從種到銷一條龍，提高產值。記者蔡維斌／攝影
農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，可節水有助於減緩地盤下陷，還可從種到銷一條龍，提高產值。記者蔡維斌／攝影
農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，估計可節水達30萬噸，有助於減緩地盤下陷。記者蔡維斌／攝影
農糧署推廣國內首座高鐵雜糧示範區，沿著高鐵兩側1.5公里種植大豆旱作，估計可節水達30萬噸，有助於減緩地盤下陷。記者蔡維斌／攝影

農民 農糧署 雲林 高鐵

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