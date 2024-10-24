文學走入生活 楊逵文學紀念館慶今辦「穿戴起來的文學」展
台南新化楊逵文學紀念館19周年館慶，今天在1樓藝文走廊處辦「穿戴起來的文學」展覽。區公所也宣布結合在地小農推出「藝文推廣季」27日下午3點半在大目降廣場登場。要讓民眾體驗地方人文、社區多元風貌，弘揚楊逵文學精神、營造文化小鎮宜居氛圍。
「穿戴起來的文學」展覽邀請樹德科大視覺傳達設計系陳品蓁老師，將楊逵先生部分文學作品圖像化呈現，結合圖像與實際可用生活的物品，期許觀眾透過更生活化方式賞析文學與藝術，讓兩者輕巧步入生活。
27日活動則邀請在地團體「東榮社區關懷據點」、「蘆葦曼陀林樂團」、「大新國、附設幼兒園」、「美士堡幼兒園」以及「新化國小扯鈴隊」表演。
現場設置親子DIY手作區、藝文拍照打卡區，打卡即贈送精美小禮物，贈送爆米花及小丑折氣球一起與民眾同樂。新化礁坑社區發展協會、東榮社區關懷據點、在地小農等團體設攤，欣賞藝文活動也能品嘗台南在地小農特產，體驗多元活力。
新化區長吳金喜表示，楊逵館2005年成立至今，作為大目降文化園最早成立的文化館舍，一路走來幸得文化部門的支持、地方文化團體及文史作者長期熱情投入，致力於推廣楊逵文學作品及人道關懷精神，扮演新化地方文化發展核心樞紐，帶動周邊文化設施及團體發展。
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