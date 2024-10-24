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國1永康交流道汽機車交織亂象 增設「南向匝道」有譜
國一永康交流道新闢匝道有譜！台南市議員朱正軒上午質詢時指出，若增加南下匝道可直接進入鹽行重劃區，國道客運也可以直接進入轉運站，不必再經由台一線，可以有效車輛分流；交通局回應說，初估有符合新增匝道標準，待詳細評估後與高公局進行研議。
朱正軒表示，永康交流道與台1線車流量相當大，在鹽行重劃區內設有物流專區，以及轉運站，若依現況大車都要匯入台1線後，再轉入鹽行；若能增設南向匝道直接進入鹽行重畫區，引導各式大車車流接入永安路，可避開進入台1線減少與大車的交織，對機車也比較安全。
有關議員建議永康新增交流道的議題，交通局長王銘德表示，這部分依據高速公路局對新增匝道的標準初步檢視過，因永康物流及轉運專區市地重畫完成後，周邊道路條件初步評估有符合新增匝道標準的機會，後續會再詳細評估並積極與高公局討論如何合作與規畫。
朱正軒也提到，與公路局新化工務段及市府交通局，採用車向分流取代車種分流，在永康區永安路口至蔦松二街之間，將機車道改為混合車道並以車向畫分車道，藉以改善永康交流道下車輛任意交織等交通亂象。
王銘德表示，當初交通局有提出相應規畫，會與公路局共同努力以車相分流取代車種分流，避免交織壅塞及事故風險等問題。
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