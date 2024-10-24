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台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭 環局稽查疑底泥作祟

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影
台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影

台南市寸土寸金的永康中華二路「祥合公園」，裡面有台南首座地景式溜滑梯遊戲場，日夜都有民眾休閒運動。有讀者投訴，昨天一早到公園經過柴頭港溪上游排水道，聞到陣陣惡臭、水流黝黑，嚴重影響周遭生活品質。

環保局表示，之前沒接獲民眾反映，昨天下午5點多獲報，晚間7點至現場巡查，附近並沒有列管工廠及養豬場，現場採集水樣「水色呈透明清澈、PH7.82、導電度777、溶氧3.5正常尚無異樣」。

環保局說，「初步研判，有可能是民生汙水因底泥厭氧形成臭味，水中底泥厭氧異味為臭味來源，將請相關單位評估是否針對該排水段進行清淤」。

記者中午到祥合公園察看，公園位在多棟大樓間，一旁還有連鎖大賣場。前來運動的民眾表示，應該是上游不遠處的餐廳或者是餐飲業者把廢水直接倒進排水渠，大量有機物發酵、汙染水質發出惡臭、水色黝黑。

一旁住戶說，這公園原是美籍宣教士魏德凱夫妻所創的「基督教橄欖山」，民國42年來宣揚上帝福音。47年興建基督教橄欖山營地，公園就在會堂遺址上，之前地方人稱「公七公園」、面積4000多坪，因出入口多林木，外地人常路過視而不見，多附近居民使用。

台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影
台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影
台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影
台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影
台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。圖／環保局提供
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台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影
台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影
台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影
台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭，環局稽查疑底泥作祟。記者周宗禎／攝影

台南 環保局 臭味

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