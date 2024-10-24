台南捷運深綠線串聯南科和沙崙設14站 5場說明會納民意

台南捷運深綠線連結南科與沙崙綠能科學城，並與一期藍線延伸線形成十字路網，積極趕進度，已完成可行性研究期末成果，交通局從10月28日至30日舉辦5場說明會，向地方說明規畫內容及蒐集沿線居民意見。

交通局局長王銘德表示，深綠線規畫銜接第一期藍線延伸線，往北沿台39線行經歸仁區、永康區、新化區、新市區民生路，至台南科學園區及善化火車站，路線長度約21.3公里，沿線設置14座高架車站及1座善化機廠，採高架跨座式單軌系統。

交通局將在善化區公所、歸仁區大廟里活動中心、新化區豐榮里活動中心、南科管理局一樓演藝廳及新市區三里聯合活動中心召開5場地方說明會，歡迎民眾踴躍參加表達意見。

市長黃偉哲表示，台南捷運深綠線為連結南科與沙崙綠能科學城兩大產業發展引擎的重要交通建設，將進一步與藍延線形成十字路網，不僅可縮短南科與高鐵間的交通時間，除滿足南科、沙崙二地交通運輸需求外，也將藉由捷運建設導入TOD都市空間發展，打造科技廊帶並同步帶動東台南發展。

交通局指出，捷運建設為台南重大交通公共建設，將聽取沿線市民的聲音與意見，以完善可行性研究內容，歡迎關心捷運建設的市民朋友踴躍參加說明會提供建議，交通局將納入評估檢討規畫成果，以利後續提報中央審議爭取核定。

各說明會場次資訊可至捷運工程處官方網站及臉書「運轉台南好交通」查詢，並透過網路直播（Youtube平台，台南市政府交通局新聞頻道）觀看，也可在說明會結束後10日(113年11月9日)前提供書面意見（註明姓名及聯絡地址）傳真或寄送至台南市捷運工程處（傳真：06-2958829，地址：台南市安平區永華路二段6號1樓），以利將各界意見納入參考。