南市區最後祕境「哈赫拿爾森林」今天開放 來這享受「森湖溪」

台南市南區體育公園旁竹溪畔，有「台南市區最後秘境」之稱的哈赫拿爾森林，台南市長黃偉哲今天視察後正式對外開放，黃偉哲繞行一圈，他表示，步行一圈約2000步，環境非常舒服，是一座精緻美好又自然的後花園，可比美東區的巴克禮公園。

黃偉哲表示，為恢復百年前的竹溪榮景，從前市長賴清德開啟整治第一步，他接棒推動，爭取前瞻基礎建設計畫「全國水環境改善計畫」，國土署補助1.1億元，南市府自籌0.68億元，總經費1.78億元，工程沒有砍一棵樹，廢棄水泥都成為工程用的級配，沒有製造水泥垃圾，在樹木跟水泥都達到生態環保的指標，生活廢水也有經過初步的處理，達到水質乾淨。

水利局長邱忠川表示，竹溪整治最重要的是改善水質，且保留森林林相的原始風貌，以低密度開發保留水岸自然生態，配合整體空間整理及亮點營造，規畫設置洪泛平原、手作步道、生態教育導覽解說與休憩設施等，讓民眾體驗森林生態探索的水岸環境。

邱忠川說，鼓勵市民「一起森湖溪」（深呼吸），森為哈赫拿爾森林，未砍伐原始森林內的任何一棵樹，採用自然解方推動水利工程；湖為日月湖，這是台南市首座將水岸棲地維護理念融入操作機制，兼具防洪機能的人工湖，雖是滯洪池，在凱米颱風發揮功能，平日是一處美麗的湖景；溪則為竹溪，河道因整治水質工法有如小瀑布。

水利局指出，竹溪森林段河道也擔負市區排水功能，但為了把原始森林保留給市民，施工時把硬舖面轉化為能容納3000噸的滯洪溼地（日月湖），打造流域分散滯洪示範，且透過淨化沉沙池及近自然水渠道淨化竹溪水質，水質已由中度汙染降至未(稍)受汙染程度。