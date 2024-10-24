台南被遺忘的眷村 台版「小調景嶺」爆無排水設施…市長找國土署共商

台南市永康區復興路423巷曾以「復興老兵文化園區」彩繪牆而名噪一時，議員上午總質詢爆出當地沒有排水設施，汙水排到沼澤地造成環境髒汙，且堂堂六都竟還有住戶沒有廁所，還要用尿壼、屎盆；市長黃偉哲表示，因是國有土地，允諾會與國土署協調想辦法解決。

市議員穎艾達利表示，在永康區櫻花射箭隊練習場（原住民傳統射箭場）興建時發生排水問題，因緊鄰在永康區復興路423巷，下方是沒有排水溝，造成排水會流到練習場內，當初根本沒有想到這裡是沒有排水設施的，為什麼不能做？就是因為是位在國有地，且了解後才知道這裡有住戶家裡是連廁所都沒有。

穎艾達利說，這裡位在高雄榮民總醫院台南分院後方，旁邊的平實營區是台南新都心，他不是怪台南市政府，但既然是住在台南市就要列入照顧，在2024年、中華民國113年堂堂六都還有人用尿壼、屎盆，希望市府都發局、體育局和原委會與國土署協調解決。

市長黃偉哲說，現在社會中沒有自來水是比較不文明的情形，雖然台南是六都中自來水普及率第二名，僅次於台北市，但還有2、3百戶沒有自來水就要想辦法解決，要達到百分之百為目標。

黃偉哲說，至於永康區復興路423巷住戶，是使用國產土地，會想辦法解決，與國土署去溝通協調，如果可以的話由南市府代管，去設置排水等公共設施。

前永康復興里長、市議員李鎮國在里長任內曾發起老兵彩繪「復興老兵文化園區」，而名噪一時，他表示，復興路423巷有200多戶，早期是佔用，宋楚瑜擔任省長時協調用承租方式每年繳租金，當地長期沒有排水設施，汙水會排到旁邊沼澤地，有少數幾戶沒有廁所，是因屋內坪數太少。

據指出，當年一群老兵沒有分配到眷村，而在這裡落戶，幾十年下來，鄰近的眷村已拆除改建，四周大樓林立，這裡卻還保有一大片矮房子，居民至今未擁有所有權，當地巷弄蜿蜒，汽車無法進入，居民自嘲「被遺忘的眷村」，被稱為台版「小調景嶺」，成為市區奇景。