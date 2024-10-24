台南市北區區政大樓上梁 預定114年8月完工

台南市南區體育公園旁竹溪畔，有「台南市區最後秘境」之稱的哈赫拿爾森林，台南市長黃偉哲今天視察後正式對外開放，黃偉哲繞行一圈，他表示，步行一圈約2000步，環境非常舒服，是一座精緻美好又自然的後花園，可比美東區的巴克禮公園。

2024-10-24 13:18