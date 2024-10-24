台南市北區區政大樓上梁 預定114年8月完工
台南市北區公所位於成功路巷內，環境侷促，市府已在海安路新建區政大樓，今天上梁祈福，預定民國114年8月完工，同年底啟用。
台南市長黃偉哲主持新建北區區政大樓上梁祈福儀式，祈求新區政大樓施工順利，未來提供市民更舒適洽公環境及安全便利托嬰空間。
黃偉哲表示，目前舊有北區公所辦公環境侷促，洽公停車不方便，區政中心新建勢在必行，他期盼明年8月如期如質完工，同年底啟用，提供優質辦公空間及舒適洽公環境，增進市民情感交流。
北區公所指出，北區區政大樓新建經費新台幣3億4456萬元，落成後將是地下1層、地上4層聯合辦公大樓，結合北區公所、府北戶政事務所，且附設市府社會局托嬰中心、多功能空間、電動機車換電站及公共停車場，同時規劃取得銀級綠建築及合格級智慧建築標章。目前工程整體進度已達百分之六十，施工進度超前2%。
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