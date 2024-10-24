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台南捷運深綠線規劃 將召開5場說明會蒐集意見

中央社／ 台南24日電

台南捷運全力推動中，台南市政府已完成深綠線可行性研究期末成果，預定10月28日至30日召開5場地方說明會，蒐集沿線居民意見後再進行修正。

南市府交通局今天發布新聞稿指出，台南捷運深綠線地方說明會，預定10月28日至30日分別於善化區公所、歸仁區大廟里活動中心、新化區豐榮里活動中心、南科管理局及新市區三里聯合活動中心召開地方說明會，說明規劃內容及蒐集沿線居民意見。

交通局表示，台南捷運深綠線是連結南科與沙崙智慧綠能科學城的重要交通建設，且和第一期藍線延伸線形成十字路網，縮短南科與高鐵間交通時間，滿足南科、沙崙二地交通運輸需求，也將藉由捷運建設導入都市空間發展，打造科技廊帶，帶動東台南發展。

深綠線規劃銜接第一期藍線延伸線，往北沿台39線行經歸仁區、永康區、新化區、新市區民生路至台南科學園區及善化火車站，路線長度21.3公里，沿線設置14座高架車站及1座善化機廠，採高架跨座式單軌系統。

南科 台南 捷運

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