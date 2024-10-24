台南榮家舊址「機35」市地重劃獲內政部同意 東區精華地活化

台南榮家舊址（機35市地重劃區）位在南市東區精華地段，配合榮民之家遷建後，為提升當地公共服務機能，以市地重劃方式辦理開發，重劃計畫書本月22日已經內政部審查原則同意修正後通過。市府工務局將拆除原榮民之家，預計2025年第1季拆完後，重劃後由國軍退除役官兵輔導委員會辦理移交給國有財產署。

地政局長陳淑美表示，地政局將接續辦理重劃工程，預計2025年第2季啟動施工， 2028年上半年度重劃完成。本區原為榮民之家使用，因屋舍結構日益老舊及部分設施已不符規定，已無法符合現今居住標準及養護需求，退輔會對榮民之家遷建採先建後遷模式，於東區平實營區設置長照中心、永康區網寮北營區興建養護中心，因毗鄰高雄榮民總醫院台南分院，得以落實「醫、養合一」。

地政局表示，榮民之家舊址屬「機35」機關用地，遷建後依據都市計畫的規畫內容以市地重劃方式開發。本重劃區總開發面積為5.9189公頃，開發完成後可提供商業區2.5344公頃、住宅區0.4798公頃及公設用地2.9047公頃，公設項目包括：公園、停車場、廣場、道路等。

重劃完成後將提供1處公園兼滯洪池之減洪設施，除可吸納總計5000立方的水量外，將廣納市民意見規劃為特色公園或多目標使用；停車場用地刻正由交通局規劃興建立體停車場，未來採多目標使用方式設置商場、運動中心、戶政及區公所等單位進駐使用，可提升當地公共服務品質，改善在地生活機能及洽公環境，繁榮地區周邊經濟發展。

台南市議員蔡筱薇指出，該開發區面積高達5.9公頃，土地使用區分包含商業區、住宅區、停車場用地、公園用地、廣場用地、車站用地、文教區等多個項目別，如果該區域規劃完善，相信將讓東區文教中心周邊再發展。

蔡筱薇建議市府規畫鐵路廊道軸線串聯路網，優先活化「停」28」基地區域，納入立體停車場、東區國民運動中心、東區公所、戶政事務所及忠孝里活動中心，完善整體公共設施服務，同時爭取公E9公園用地變更為特色公園，至於原東區公所及戶政事務所的空間，後續就可以給崇學里、崇信里當作里活動中心使用。

區域路網的部分，建議搭配鐵路地下化的綠園道，優先把崇學路打通連接機35市地重劃上方路廊，同時打通崇明七街連接立德11路連接大同路二段，相信後續配合新設林森通勤車站區位優勢，將可讓周邊交通量能最大化。