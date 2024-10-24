台灣設計展後天登場 展區周邊拚壓線完工

台灣設計展後天將在台南登場，市長黃偉哲昨到主展區之一西市場「開箱」，表示策展聚焦吃、穿兩大領域，呈現「吃好穿好在台南」概念。不過西市場的街廓景觀工程還沒完工，就怕遊客留下不好印象，黃偉哲說，市府團隊會壓線完成。

文化局表示，今年台灣設計展主題「是台南・當是未來 The Next 400」，主展區以南美館2館、西市場、香蕉倉庫為核心，策畫9大主題展覽及相關活動，搭配愛國婦人館、321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區等7處衛星展區。

黃偉哲到西市場擔任一日店長，介紹西市場透過「踅台南・造市場」的概念發想，除呈現傳統市場在「逛」與「創造」的精華，更以牡蠣殼、香蕉絲等植物纖維打造主題T恤，呈現永續再生設計與創新的面貌，希望民眾看見未來吃穿環境的想像，也能找到令自己驚豔、驚喜的地方。

西市場對面淺草多功能中心也昨落成啟用，未來1樓為文化局管理，作為商業展演使用，2樓是社區多功能場館。

不過議員沈震東說，西市場街廓景觀原定本月完成，昨看到廣場鋪面還沒完工，環境仍不完善，希望能趕緊收尾，以免讓遊客留下不良印象。文化局回應，市府團隊將全力以赴，在開展前完成周邊及展場內部策展工作，並以觀展民眾的舒適及安全為第一優先考量。

由於設計展跨越3個周末假期，預期各展區人潮湧進。交通局表示，南美2館周邊道路、西市場周邊正興街及國華街本周六、日都有交管時段，另展期安排3條路線接駁車，包括台南車站線、市府星鑽停車場線、水交社停車場線，建議多搭公車。