台南車站遲未修好 黃偉哲批台鐵

百年古蹟台南車站位於鬧區，相當於台南門面，先前整修爆出台鐵包商「修壞」，改由市府文資處接手修建工程。昨議員質詢問，市長黃偉哲卸任前「台南歷史門面，可以重見天日嗎？」黃偉哲反批，台鐵5、6年來一事無成，市府會全力以赴。

文化局長謝仕淵說，在文資局協調之下，台鐵委由南市府文資處進行現況調查、擬定修復原則，經驗比台鐵更好一些，本月會完成台鐵委託的行政程序，因為市府剛接手，事後再報告清楚時程，非常期待也會全力在黃市長2年後卸任前完成。

台南火車站外觀長期有鷹架，議員蔡筱薇在議會總質詢說，台南火車站目前每日平均上下車人數高達5萬人次，年初台灣燈會期間更創下單日7萬人次的紀錄，更因古蹟身分被稱作台南的門面，但給人印象是不佳的。

蔡筱薇也說，台南車站2017年啟動修建工程後，卻被台鐵的廠商修壞掉，堪稱是台灣有史以來古蹟被修壞最嚴重的個案，而門面「被修壞」的重大疏失，修復工程卻無法確定完成時間，讓市民感到焦慮，目前市府文資處進行現況調查與擬定修復原則，預計11月底前完成決標，修復工程則將在文資審議核定後迅速復工，然而整個過程預計仍須長達1年，呼籲在火車站前圓環廣場改造完工時，也能夠重現美麗風華，「城市如何恢復光榮感就看市長了」。

黃偉哲答詢說，台南車站是很珍貴古蹟，但5、6年來都在工區裡，他的解讀是台鐵5、6年一事無成，又推給台南市政府，但不會迴避，既然接下任務就會全力以赴，若做不好最大的受害人是台南市民。