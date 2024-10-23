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雲林三崙派出所海清宮出錢蓋 將設路口文化意象

中央社／ 雲林縣23日電

雲林飛沙派出所位處偏僻，民眾時常找不到，海清宮主委蘇金志得知，經委員會同意由廟方改建三崙派出所後再捐贈警局，今天動土，預計115年完工，將融入地方文化設置路口意象。

雲林縣警察局今天舉行三崙派出所整（增）建工程動土典禮，國民黨立委張嘉郡、丁學忠與縣長張麗善等人出席，祈求工程施工順利平安。

蘇金志指出，海清宮原捐贈新台幣2000萬元協助三崙所整（增）建工程，但隨物資波動，公部門程序嚴謹，決議由海清宮蓋好後再捐給警察局，整體斥資近3000萬元。

張麗善在會場上允諾再加碼500萬元，配合辦公廳舍後方宿舍整建，提供員警休息空間。

雲林縣警察局指出，三崙派出所增整建工程將興建地上2樓辦公處所、舊三崙派出所外牆拉皮及內部環境改善，預計115年初完工；未來三崙派出所前，將結合海清宮閻羅天子等元素設置路口意象，成為地方新景點。

台西分局過去為有效運用警力，紓解警界退休潮及偏鄉小所警力單薄等問題，在104年實施飛沙、三崙及林厝3所跨所聯合執勤，因考量廳舍容納員警數後，勤務駐地擇定在飛沙派出所，但飛沙派出所地處偏僻，常有民眾要報案或外地遊客找不到派出所。

張麗善 警察 雲林

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