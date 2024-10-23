採購台南文旦冷凍保鮮 突破季節限定手搖飲上市

台南市政府與生技業者、手搖飲連鎖店合作，以急速冷凍技術保存台南文旦果肉，突破季節限制，讓消費者一年四季都能在手搖飲門市喝到相關飲品，搶攻飲料商機，並穩定農民收益。

台南市政府農業局下午在安平區茶之魔手平豐店舉辦「柚香柚甜」飲品上市記者會，並由台南市長黃偉哲見證在地產業「茶之魔手」與「冠南生物科技」簽署農產合作意向書。

黃偉哲表示，台南文旦柚口感細緻、帶有獨特柚子香氣，特殊酸甜甘味廣受國內外消費者喜愛，但受限於季節供應及保存，無法因應市場大量需求，現在利用冷凍技術保存文旦果肉，是一項創新突破，也幫助農民增加銷售管道。

黃偉哲指出，市府協調茶之魔手及擁有冷凍技術的冠南生物科技合作，聯手收購120公噸台南文旦柚，利用急速冷凍技術保存，在500家門市推出全新飲品「柚香柚甜」，打破文旦柚季節限制，讓大家一年四季都能品嘗，而文旦柚富含維生素和食物纖維，推薦給所有民眾。

茶之魔手董事長王賢明表示，「柚香柚甜」當初是為協助農業部及農民推廣國產柑橘，特別調製研發，飲品中文旦柚果肉原料透過冠南生物科技獨有急速冷凍包裝技術，將最鮮美滋味果肉瞬間冰鎮凍結，口感可保持芬芳鮮甜。

冠南生物科技董事長黃榮裕表示，冠南擅長開發冷凍果汁、果粒及水果泥等產品，以及急速冷凍生鮮全果及截切水果，可保留鮮果風味，以全程低溫冷鏈方式配送至販售據點，讓鮮果加值，期待透過此次合作，為消費者創造更多樣化飲品選擇，並推廣台南農產。