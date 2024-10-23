快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

採購台南文旦冷凍保鮮 突破季節限定手搖飲上市

中央社／ 台南23日電

台南市政府與生技業者、手搖飲連鎖店合作，以急速冷凍技術保存台南文旦果肉，突破季節限制，讓消費者一年四季都能在手搖飲門市喝到相關飲品，搶攻飲料商機，並穩定農民收益。

台南市政府農業局下午在安平區茶之魔手平豐店舉辦「柚香柚甜」飲品上市記者會，並由台南市長黃偉哲見證在地產業「茶之魔手」與「冠南生物科技」簽署農產合作意向書。

黃偉哲表示，台南文旦柚口感細緻、帶有獨特柚子香氣，特殊酸甜甘味廣受國內外消費者喜愛，但受限於季節供應及保存，無法因應市場大量需求，現在利用冷凍技術保存文旦果肉，是一項創新突破，也幫助農民增加銷售管道。

黃偉哲指出，市府協調茶之魔手及擁有冷凍技術的冠南生物科技合作，聯手收購120公噸台南文旦柚，利用急速冷凍技術保存，在500家門市推出全新飲品「柚香柚甜」，打破文旦柚季節限制，讓大家一年四季都能品嘗，而文旦柚富含維生素和食物纖維，推薦給所有民眾。

茶之魔手董事長王賢明表示，「柚香柚甜」當初是為協助農業部及農民推廣國產柑橘，特別調製研發，飲品中文旦柚果肉原料透過冠南生物科技獨有急速冷凍包裝技術，將最鮮美滋味果肉瞬間冰鎮凍結，口感可保持芬芳鮮甜。

冠南生物科技董事長黃榮裕表示，冠南擅長開發冷凍果汁、果粒及水果泥等產品，以及急速冷凍生鮮全果及截切水果，可保留鮮果風味，以全程低溫冷鏈方式配送至販售據點，讓鮮果加值，期待透過此次合作，為消費者創造更多樣化飲品選擇，並推廣台南農產。

文旦 茶之魔手

延伸閱讀

開箱台灣設計展周邊卻仍在趕工 黃偉哲：會壓線完成

電動車主看過來！南市充電椿已設置386格拚年底達1千格

「台南要大膽作夢」爭取運動部落腳 黃偉哲：全力爭取

台南車站古蹟修復 黃偉哲批評台鐵一事無成：市府會全力以赴

相關新聞

台南捷運深綠線串聯南科和沙崙設14站 5場說明會納民意

台南捷運深綠線連結南科與沙崙綠能科學城，並與一期藍線延伸線形成十字路網，積極趕進度，已完成可行性研究期末成果，交通局從1...

台南小巨蛋14年孵不出來 議員喊話賴總統「兌現孵蛋」

台南市「小巨蛋」規畫14年至今未見影子，市議員曾培雅上午在總質詢表示，高雄演唱會經濟大爆發，台南鄉親感觸良多，2010年...

台南被遺忘的眷村 台版「小調景嶺」爆無排水設施…市長找國產署共商

台南市永康區復興路423巷曾以「復興老兵文化園區」彩繪牆而名噪一時，議員上午總質詢爆出當地沒有排水設施，汙水排到沼澤地造...

南市區最後祕境「哈赫拿爾森林」今天開放 來這享受「森湖溪」

台南市南區體育公園旁竹溪畔，有「台南市區最後秘境」之稱的哈赫拿爾森林，台南市長黃偉哲今天視察後正式對外開放，黃偉哲繞行一圈，他表示，步行一圈約2000步，環境非常舒服，是一座精緻美好又自然的後花園，可比美東區的巴克禮公園。

台南永康蛋黃區祥合公園小溪飄惡臭 環局稽查疑底泥作祟

台南市寸土寸金的永康中華二路「祥合公園」，裡面有台南首座地景式溜滑梯遊戲場，日夜都有民眾休閒運動。有讀者投訴，昨天一早到...

台南市北區區政大樓新建上梁 進度超前可望明年8月完工

台南市北區區政中心因辦公環境老舊，民眾洽公停車也相當不便，去年5月動土興建「台南市北區區政大樓新建工程」，今舉辦工程上梁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。