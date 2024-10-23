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開箱台灣設計展周邊卻仍在趕工 黃偉哲：會壓線完成

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台灣設計展在台南，距離開展剩不到3天，主展區之一的「大菜市」西市場展場內雖已準備完成，但場外的街廓工程卻尚在趕工。記者萬于甄／攝影
2024台灣設計展在台南，距離開展剩不到3天，主展區之一的「大菜市」西市場展場內雖已準備完成，但場外的街廓工程卻尚在趕工。記者萬于甄／攝影

2024台灣設計展在台南，距離開展剩不到3天，主展區之一的「大菜市」西市場展場雖已準備完成，但場外的街廓工程卻尚在趕工，市長黃偉哲今下午前往「開箱」西市場，並擔任一日店長，強調市府團隊會壓線完成，屆時歡迎民眾一起到台灣設計展，欣賞新舊互相輝映活躍的古蹟。

台灣設計展26日至11月10日連續16天在台南登場，今年以「是台南・當是未來 The Next 400」為主題，策展聚焦「吃、穿」兩大領域，串聯台南新舊文化與台南400議題，其中，西市場透過「踅台南・造市場」的概念發想，除呈現傳統市場在「逛」與「創造」的精華，更以牡蠣殼、香蕉絲等植物纖維打造主題T恤，呈現永續再生設計與創新的面貌。

黃偉哲說，2024台灣設計展呈現「吃好穿好在台南」概念，無論是牡蠣殼作為用品原料，或是淨零碳排相關議題的設計概念等，都希望民眾能在參與設計展後，看見未來吃穿環境的想像，同時藉著新的發想，讓來參觀台灣設計展的朋友，能找到令他們驚豔、驚喜的地方。

文化局長謝仕淵則提到，今年設計展的精神緊扣「當是未來」，不僅與分析台灣文化的文博會做出區隔，策展團隊更深入調查在地飲食風土人文風情，透過吃與穿2種不同元素，設計創造出未來許多不同的組合，同時也實際呈現商品化讓大眾欣賞。

文化局表示，台灣設計展主展區以南美館2館、西市場及香蕉倉庫為核心，精心策劃9大主題展覽及相關活動，搭配7處衛星展區，呈現台南從傳統產業、前瞻產業及設計導入城市的全方位面向。

針對西市場周邊街廓工程尚在趕工一事，文化局表示，市府團隊與文化局將全力以赴，在開展前完成周邊及展場內部策展工作，並以觀展民眾的舒適及安全為第一優先考量，使2024台灣設計展如期如質的成功展開。

2024台灣設計展在台南，距離開展剩不到3天，主展區之一的「大菜市」西市場展場內雖已準備完成，但場外的街廓工程卻尚在趕工。記者萬于甄／攝影
2024台灣設計展在台南，距離開展剩不到3天，主展區之一的「大菜市」西市場展場內雖已準備完成，但場外的街廓工程卻尚在趕工。記者萬于甄／攝影
2024台灣設計展在台南，距離開展剩不到3天，主展區之一的「大菜市」西市場展場內雖已準備完成，但場外的街廓工程卻尚在趕工，市長黃偉哲強調，會壓線完成。記者萬于甄／攝影
2024台灣設計展在台南，距離開展剩不到3天，主展區之一的「大菜市」西市場展場內雖已準備完成，但場外的街廓工程卻尚在趕工，市長黃偉哲強調，會壓線完成。記者萬于甄／攝影
台灣設計展26日至11月10日連續16天在台南登場，今年以「是台南・當是未來 The Next 400」為主題，策展聚焦「吃、穿」兩大領域，串聯台南新舊文化與台南400議題。記者萬于甄／攝影
台灣設計展26日至11月10日連續16天在台南登場，今年以「是台南・當是未來 The Next 400」為主題，策展聚焦「吃、穿」兩大領域，串聯台南新舊文化與台南400議題。記者萬于甄／攝影
2024台灣設計展26日至11月10日連續16天在台南登場，市長黃偉哲（前排右二）今下午前往「開箱」西市場，並擔任一日店長。記者萬于甄／攝影
2024台灣設計展26日至11月10日連續16天在台南登場，市長黃偉哲（前排右二）今下午前往「開箱」西市場，並擔任一日店長。記者萬于甄／攝影

台南 文化局

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