阿里山樂野村百合花季 10/27至11/1溫室開放參觀
嘉義阿里山鄉樂野村百合花開，今天起舉辦首屆「阿里山百合花季」交流，27日至11月1日溫室開放民眾自由參觀，裡面共有30幾種百合花，色彩繽紛、美不勝收。
阿里山鄉長高瑞芳、鄉代會主席林清良、阿里山百合生產合作社理事主席郝鳳霽、農糧署果樹及花卉產業組花卉產業技正賴筱茹等人，今天出席「阿里山百合花季」活動，邀請民眾秋日到樂野賞花、品咖啡、漫遊步道。
郝鳳霽致詞表示，阿里山鄉樂野村海拔約1500公尺，適合高山百合花生長，四季都能看到不同品種百合花，呈現不一樣美景，希望藉由花季活動吸引民眾造訪，推廣阿里山百合花產業。
賴筱茹說，嘉義縣百合花種植面積約12公頃，每個月可生產10萬枝，除供應嘉義地區需求，也賣到台北花卉市場；阿里山鄉引進荷蘭玫瑰百合花新品種開放民眾觀賞，盼活絡產業，吸引年輕族群賞花、買花。
郝鳳霽表示，阿里山百合花季今天至27日邀請花店、承銷商及業界人士現場交流；27日至11月1日開放一般民眾自由參觀，預約請洽臉書（Facebook）粉絲專頁「阿里山百合」。
高瑞芳指出，樂野地區也產茶與咖啡，有著名的迷糊步道，適合全家大小一同出遊。
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