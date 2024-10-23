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台南鹽水嘉年華周日登場 集章摸彩抽65吋液晶電視

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2024鹽水嘉年華系列活動27日周日將在鹽水區公所前登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。圖／鹽水區公所提供
2024鹽水嘉年華系列活動27日周日將在鹽水區公所前登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。圖／鹽水區公所提供

2024鹽水嘉年華系列活動將於27日周日在鹽水區公所前登場，主辦單位規畫相關內容，民眾消費滿150元取得集章，就有機會抽中65吋液晶電視。

鹽水區公所今在鹽水永成戲院舉辦記者會，邀請在地商家共同展示具有地方特色的商品，活動由鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會與商研院的「品牌一條街」合作辦理當天將有「鹽水特色市集」、「集章摸彩」、「畫動月津繪畫比賽人氣票選」及「特色表演」等內容，此外還有台南400城市食力觀光美食博覽會移動式展場，

市長黃偉哲表示，鹽水公所特別與鹽水商圈合作推出「集章摸彩」活動，讓民眾透過趣味簡單集章活動體會鹽水美食及風情，凡於活動期間（即日起至10月27日止）於鹽水區轄內店家或於活動當日市集消費金額150元並於兩攤宣導攤位取得集章，集滿章即可參加摸彩，包括65吋液晶電視、品牌平板、生活家電等多樣獎項，將於27日周日現場抽出。

鹽水區長陳文琪表示，周日活動從上午9點起登場。為提前帶動活動買氣並刺激地方消費，公所更與在地商圈合作，搭配消費集章活動搶先推出「月津賞味DM店家優惠活動」，民眾於指定期間憑活動DM，即可到合作特約店家享有限定推出優惠活動。 活動詳情可至鹽水區公所的臉書專頁（https://reurl.cc/3eyjgR）查詢。

2024鹽水嘉年華系列活動27日周日將在鹽水區公所前登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。圖／鹽水區公所提供
2024鹽水嘉年華系列活動27日周日將在鹽水區公所前登場，主辦單位今開記者會為活動暖身。圖／鹽水區公所提供

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