台南鹽水嘉年華周日登場 集章摸彩抽65吋液晶電視

2024鹽水嘉年華系列活動將於27日周日在鹽水區公所前登場，主辦單位規畫相關內容，民眾消費滿150元取得集章，就有機會抽中65吋液晶電視。

鹽水區公所今在鹽水永成戲院舉辦記者會，邀請在地商家共同展示具有地方特色的商品，活動由鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會與商研院的「品牌一條街」合作辦理當天將有「鹽水特色市集」、「集章摸彩」、「畫動月津繪畫比賽人氣票選」及「特色表演」等內容，此外還有台南400城市食力觀光美食博覽會移動式展場，

市長黃偉哲表示，鹽水公所特別與鹽水商圈合作推出「集章摸彩」活動，讓民眾透過趣味簡單集章活動體會鹽水美食及風情，凡於活動期間（即日起至10月27日止）於鹽水區轄內店家或於活動當日市集消費金額150元並於兩攤宣導攤位取得集章，集滿章即可參加摸彩，包括65吋液晶電視、品牌平板、生活家電等多樣獎項，將於27日周日現場抽出。