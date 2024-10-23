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電動車主看過來！南市充電椿已設置386格拚年底達1千格

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市充電椿年底拚達標1千格。圖／台南市政府提供
台南市充電椿年底拚達標1千格。圖／台南市政府提供

因應電動車越來越多，台南市積極布局充電椿，目前在公民有停車已完成設置386格，設置中的計有695格，市府表示，持續推動公共車場充電設施的建置，預計年底前全市數量可達1000格以上，交通局長王銘德在議會承諾，工程一定會如期完工，並視台電供電進度陸續啟用。

議員陳秋萍在總質詢關切向中央爭取補助經費約2.5億，預計今年11月底完成在37區、202處設置充電樁，達成讓用路人在台南境內20分鐘車程都可充電的目標，目前的進度能否如期達標；也關切永康區東橋7路設示範區智慧停車柱和充電椿共椿的進度，東橋7路有6、7棟大樓將近5千戶，在路邊設充電椿會更安全。

交通局長王銘德表示，充電椿工程沒有問題，但後續涉及送電進度，202處裡有90處是快充，快充部分台電送電比較複雜，平均要花費3至6個月，台電也非常積極協助，預計10月底就會有第一批上線，並逐步按照分批上線，只要電進來就會開放營運；東橋7路的充電椿已設置完成，台電承諾在11月底可送電，12月1日可以啟用。

市長黃偉哲說，全國各縣市積極設置充電椿，但在這次中央公路局和環境部所補助的部分，台南市是進度最快的。

交通局說明，截至今年7月台南市電動汽車掛牌數已逾7000，充電椿到年底可建置超過1千格， 比例等於是1比7，比起中央要求的1比8還高。

陳秋萍表示，今年初制定台南市公寓大廈充電椿補助辦法，但大樓接受程度不高，應該要滾動式檢討，如果要設在戶外也可以補助。

黃偉哲說，大樓不傾向設在地下停車場，有鑑於先前韓國發生一輛車燒起來全部燒起來，在地下室不好撲滅，因此鼓勵設在戶外，但就是還要再找空間。

工務局說，為使本市公寓大廈能與時代接軌成為電動車友善社區，市府除制定既有公寓大廈增設電動車充電設備裝置指引，同時也提供「公寓大廈共用電動車充電設備補助」，補助申請建置費用之45%，每案最高新台幣10萬元。

台南市充電椿年底拚達標1千格。圖／台南市政府提供
台南市充電椿年底拚達標1千格。圖／台南市政府提供

公寓 台南 電動汽車

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