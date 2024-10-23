台江生態友善棲地再創精彩 公私協力守護國家公園資源

內政部國家公園署台江國家公園管理處今舉辦生態友善棲地營造成果發表會暨漁友攝影展，並與合作夥伴漁民簽署合作意向書，及與全一電子總經理羅凱南簽署「黑面琵鷺棲地治理與企業ESG合作」夥伴關係備忘錄，展現公私協力守護國家公園資源的決心。

國家公園署代理署長陳貞蓉稱許台江處多年來執行黑面琵鷺保育的作為被在地眾多漁民及企業肯定，強調這代表國家公園在生態保育的全方位永續經營上，更向前邁進了一大步。

台江處長謝偉松說，台南是黑面琵鷺每年來台度冬最大棲息地，為因應族群數量不斷增加，自2019年起透過生態友善棲地營造計畫，逐步將私人魚塭變成生態友善棲地，打造候鳥更完整覓食棲地環境。目前已有47名漁民、248.57公頃魚塭加入生態友善棲地營造行列，也吸引明台產物保險、全一電子投入企業ESG資源，協助台江推動生物多樣性保育行動。

活動中特別頒給漁民梁瑞芬年度貢獻獎，他熱心號召9名新漁友、共23.04公頃魚塭加入友善棲地行列。另第3屆漁友攝影展今天開展，由專家精選出合作夥伴漁民拍攝的鳥類生態攝影作品，在遊客中展出1個月。

漁民平日工作繁忙，仍不忘攝錄鳥類利用魚塭棲地的美景，台江處希望透過這些攝影作品，能感受到漁民逐漸發現生態保育的價值，慢慢地改變與候鳥對立看法的心意。

漁民王啟森分享，以前會驅趕覓食的候鳥，但現在看到候鳥在魚塭覓食，都會小心翼翼不驚擾到牠們，讓這些國際遷移物種更能安心地享用美食。

台江處表示，黑面琵鷺被視為保護傘物種，致力於黑面琵鷺及所賴以為生的生活環境的保育，便同時能照顧其他共域生存的水鳥及生物，維持濕地所提供的生態功能，未來除持續推動生態友善棲地營造，也將導入企業永續發展資源，讓公私協力擴大成效，深化國家公園生態保育及環境永續等工作。