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雲林三崙派出所老舊不堪使用 海清宮大力支持整建今動土

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣警局台西分局三崙派出所增整建工程獲海清宮捐贈，今改建工程動土，預計2026年完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局台西分局三崙派出所增整建工程獲海清宮捐贈，今改建工程動土，預計2026年完工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣警局台西分局在2015年在飛沙派出所實施飛沙、三崙及林厝等3所聯合執勤，但該處偏僻，常有民眾找不到派出所，海清宮主委蘇金志得知後經委員會同意捐贈近3千萬元，協助改建三崙派出所供3所聯合執勤使用，今改建工程動土，預計2026年完工。

台西警分局2015年為有效運用警力，紓解警界退休潮及偏鄉小所警力單薄等問題，在飛沙派出所實施飛沙、三崙及林厝等3所聯合執勤，但該所地處偏僻、遠離村落，常有民眾找不到派出所，經地方多次反映，將調整至三崙派出所辦公，但三崙派出所老舊狹小、斑駁漏水，急需修建。

蘇金志得知後，與海清宮委員討論後，出資近3千萬元協助增整建三崙派出所，工程完成後再捐贈台西警分局，縣長張麗善夜加碼補助500萬元，配合辦公廳舍後方宿舍整建，提供員警休息空間。

三崙派出所增整建工程今動土，張麗善、立委張嘉郡即丁學忠、副議長蔡咏鍀、雲林縣議員黃文祥及蘇國瓏、廖偉晴、張維崢、李明哲、蔡東富、四湖鄉長吳勁葦等多位民代及地方人士都共襄盛舉。

三崙派出所增整建工程將興建地上2樓辦公處所、舊三崙派出所外牆拉皮及內部環境改善，預計2026年初完工，張麗善、雲林縣警局長李建民等人都感謝蘇金志及海清宮全力支持，讓警方能有更好的辦公空間、休息空間，持續守護地方治安。

雲林縣警局台西分局三崙派出所增整建工程獲海清宮捐贈，今改建工程動土，預計2026年完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局台西分局三崙派出所增整建工程獲海清宮捐贈，今改建工程動土，預計2026年完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局台西分局三崙派出所增整建工程獲海清宮捐贈，今改建工程動土，預計2026年完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局台西分局三崙派出所增整建工程獲海清宮捐贈，今改建工程動土，預計2026年完工。記者陳雅玲／攝影

張嘉郡 張麗善 雲林

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