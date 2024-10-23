7月凱米颱風重創台南 災損補助迄未到位 議員批牛步化

今年7月底凱米颱風襲南台，台南市農漁方面的災損高達上億元，迄今已近3個月，多數的補助金仍未到位，讓受災的農漁民陷困境，議員質疑市府作業慢如牛步，要求市府加快腳步；市府農業局說，主要是農漁民申請案件與公所核定的金額差距比較大，進度較慢，上周已全部送件。

市議員黃麗招表示，凱米颱風的侵襲，導致台南市除了不少行政區住家淹水外，沿海魚塭1400公頃悉數列救助區，農漁業災損也高達上億元，行政院長卓榮泰還專程到台南勘災，強調將與以現金及貸款半年免利息雙重補助，漁業補助方面，高雄、屏東及嘉義等縣市都完成送件，雲林縣尚逾千萬元未送件，台南市還有很多至今仍未送件，市府辦理的速度太牛步了。

農業局代理局長陳仲杰解釋說，陳仲杰表示，南市農漁災損補助申請1億多，大都集中在安南、七股、將軍及北門等沿海地區，其中1600多萬已領到，而經公所審核後還有約3500萬元未核撥下來，其原因主要是農漁民申請案件與公所核定的金額有出入，而一再申復。目前最晚送件的安南區也已送件，上周完成抽檢，已全部送件到漁業署。他並允諾會來親自追蹤，盼錢早日下來。

黃麗招還提到，中央對天然災害的補助方式，明明有現金及貸款免半年利息二種補助倂行，但承辦官員從未主動告知農漁民，導致受災的農漁民僅知有現金補助，錯失貸款補助重建的資格，承辦官員的態度實在不應該，且淹水補助，僅以住屋的臥室、客廳、飯廳與連棟之廚廁、浴室為限，卻排除即使有實際居住在該處，但一樓作為營業場所遭剔除補助行列覺得不公平，有住戶淹58公分但被駁回，她認為應該一視同仁。

社會局長盧禹璁說，台南市災害救助辦法，是根據中央水災救助辦法制定，只有補助生活居住的部分，工商業部分是沒有補的；但很多縣市都跟中央反映這問題，中央應該會修正補助辦法。