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不忍打火兄弟救災辛勞 台南農婦霸氣捐200萬元消防皮卡車

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆柚農林方秀銀（右三）捐贈市價200萬元消防皮卡救災車，今天辦理捐贈儀式，消防弟兄表示，這真的是最及時的消防救災裝備。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆柚農林方秀銀（右三）捐贈市價200萬元消防皮卡救災車，今天辦理捐贈儀式，消防弟兄表示，這真的是最及時的消防救災裝備。記者謝進盛／翻攝

不忍打火兄弟平日辛苦救災奔波， 台南麻豆柚農林方秀銀日前霸氣捐贈市價200萬元消防皮卡救災車，今辦理捐贈儀式，消防弟兄表示，這真的是最及時的消防救災裝備。

據知林方秀銀是麻豆農會果樹班成員，家住麻豆謝厝寮的她投入文旦栽種多年，也經常捐錢捐物質給家扶中心等幫助弱勢團體，約半年前， 在住處發現消防人員忙進忙出救災，事後自己打電話至南市消防局表明希望捐贈消防車給在地消防弟兄們使用，一度讓消防局又驚又喜，考量救災過程才遇到狹小巷弄不利救災，評估後決定捐幫浦消防車。

今天上午辦理捐贈儀式，由消防局第二救災救護大隊長王騰毅大代表受贈並回贈林方秀銀感謝獎牌。

「即戰力的消防裝備。」王騰毅說，該車為皮卡車種，除配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備，亦將高壓細水霧設備安裝在車上改裝為幫浦消防車，總價值約200萬元，該車性能卓越，可進入巷道狹小地區進行滅火勤務，不僅具有機動性佳、高效省水又導電絕緣的特點，也配有合法認證拖船鉤可執行水域勤務，實為消防局增添不少救災戰力。

市長黃偉哲、消防局局長李明峯也感謝林方秀銀捐贈消防救災車輛，這輛幫浦消防車對於救災非常有幫助，多功能搶救特性，適合各類救災勤務，可快速穿梭巷弄間，連大樓地下室也都能直接開進去，更提升災害搶救效能。

台南麻豆柚農林方秀銀（右二）捐贈市價200萬元消防皮卡救災車，今天辦理捐贈儀式，消防局第二救災救護大隊長王騰毅大（左一）代表受贈並回贈林方秀銀感謝獎牌。記者謝進盛／翻
台南麻豆柚農林方秀銀（右二）捐贈市價200萬元消防皮卡救災車，今天辦理捐贈儀式，消防局第二救災救護大隊長王騰毅大（左一）代表受贈並回贈林方秀銀感謝獎牌。記者謝進盛／翻

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