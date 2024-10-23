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迎接萬聖節 南市「萌鬼搗蛋嘉年華」周六開炸

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
迎接萬聖節到來，台南市政府經發局結合觀光工廠業者周六提前舉辦「萌鬼搗蛋嘉年華」活動，邀請大小朋友參與。圖／台南市政府經發局提供
迎接萬聖節到來，台南市政府經發局結合觀光工廠業者周六提前舉辦「萌鬼搗蛋嘉年華」活動，邀請大小朋友參與。圖／台南市政府經發局提供

「不給糖就搗蛋！」迎接萬聖節到來，台南市政府經發局結合觀光工廠業者舉辦別開生面的「萌鬼搗蛋嘉年華」活動，邀請大小朋友參與，藉由相關設計遊戲趣味，顛覆外界對觀光工廠想像。

經發局今天近午在民治市政中心舉行記者會，副局長蕭富仁率領與會觀光工廠業者說明活動內容，蕭富仁說，此次活動26日周六當天在樹谷生活科學館舉行，結合「市集」、「集章摸彩」、「DIY體驗」、「萬聖節變裝」、「展覽」、「表演活動」等元素，帶來驚奇、創意及搞怪的趣味體驗，也希望透過活動，讓更多人了解觀光工廠的多元面貌。

經發局長林榮川指出，此次「萌鬼搗蛋嘉年華」特別結合「台南400未來生活展─未南時空 Future Time Gate」、113年台南地方創生成果展「地方力．創意潮」以及「Night 4 t0 meet y0u!博物館，晚上見!」四大主題，共同歡慶台南400。現場將集結台南觀光工廠、地方創生及特色店家組成的特色與美食市集、地方創生靜態成果展、MOMO家族優格姐姐和檸檬哥哥帶動唱等各式活動。

此外，以「大台南宇宙」為主題未來生活展，將讓參觀者穿越時空，探索台南從貿易重鎮到未來科技城市的變遷。樹谷生活科學館將舉辦「博物館，晚上見！」活動，期待夜晚博物館帶來驚喜演出。

南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生也表示，11月30日黑橋牌香腸博物館將辦理「台南香腸節嘉年華」，且今年針對觀光工廠規畫新八條旅遊路線，分別為「暢遊鐵道 職人探索路線」、「漫步米香 香氛療癒路線」、「徜徉香氣 歷史尋蹤路線」、「穿梭時光 知識科普路線」、「甜蜜時尚 生活創藝路線」、「保健夯吉 生技足跡路線」、「私藏味蕾 美食樂章路線」和「魅力醫美 世界遨遊路線」，更多活動可至南市觀光工廠官網(https://www.tourismfactory.tw/) 查詢。

迎接萬聖節到來，台南市政府經發局結合觀光工廠業者周六提前舉辦「萌鬼搗蛋嘉年華」活動，邀請大小朋友參與。圖／台南市政府經發局提供
迎接萬聖節到來，台南市政府經發局結合觀光工廠業者周六提前舉辦「萌鬼搗蛋嘉年華」活動，邀請大小朋友參與。圖／台南市政府經發局提供
迎接萬聖節到來，台南市政府經發局結合觀光工廠業者周六提前舉辦「萌鬼搗蛋嘉年華」活動，邀請大小朋友參與。圖／台南市政府經發局提供
迎接萬聖節到來，台南市政府經發局結合觀光工廠業者周六提前舉辦「萌鬼搗蛋嘉年華」活動，邀請大小朋友參與。圖／台南市政府經發局提供

博物館 台南 觀光工廠

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