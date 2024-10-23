台灣科普環島列車從台南發車 讓科學扎根激勵年輕人投身科技領域

2024台灣科普環島列車今從台南站發車，設計有變色魚卵、磁流體等許多有趣的科學實驗，吸引300多名師生參加。成大科學教育中心主任徐旭政說，希望藉此縮短城鄉學習差距，讓科學知識從小扎根，激勵更多年輕人投身科學與技術領域。

啟動儀式在台南火車站旁文化創意產業園區舉行，國科會處長李旺龍、教育局副局長王崑源、台南站長吳文傑、成功大學副校長陳鴻震、成功大學理學院院長蔡錦俊及科學教育中心主任徐旭政等人都來共襄盛舉。

教育局表示，南市長期致力科學教育，今年在全國科展中，獲得了縣市總成績第3名、國中總成績第1名的好成績，充分展現科學教育的卓越成果。隨著沙崙智慧綠能科技城的設立，台南正逐步成為創新與科學研究的重鎮，透過整合科技城的資源與技術，將讓更多年輕學生接觸最新的科學發展，用科學實現夢想。

南市教育局長期與成大及台師大合作，推動教師科學研習、學生基礎科學實驗營、全民科學日、類科學競賽等多項活動，積極支持學校發展科學教育，未來將持續深化這些合作，讓更多學生有機會接觸科學，從中提升學生對科學興趣與理解。

成大科學教育中心主任徐旭政說，台灣科普環島列車在10月21日發車，將在6天內走訪17個縣市、32個站點，提供超過300項科學實驗，目的在縮短城鄉學習差距，讓科學知識從小深植學生心中，並激勵更多年輕人投身科學與技術領域。

台南站活動精心設計多項有趣的科學實驗，包含循環挺永續、天文望遠鏡操作、Q彈有勁（QQ球）、變色魚卵、磁流體、氣球火箭、星雲與星座介紹、怪怪飛行器、神奇針孔成像、表面張力實驗、平衡鳥、天文知識探索、養樂多戰鬥陀螺、衣架十字弓等，激發學生對科學的無限想像。