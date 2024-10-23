聆聽「蓮鄉」廟宇故事 台南白河社區營造成果展覽登場

台南市白河區公所今天起至本月底推出社區營造成果展覽，期間還有限量贈禮活動，邀請遊客聆聽在地廟宇故事，感受「蓮鄉」白河的故事與美好。

白河區公所社區營造成果展因疫情暫停兩年今年熱情回歸，安排在張慶芳紀念圖書館舉辦靜態成果展；今年社區營造計畫主題為「踏訪廟宇 細說白河」，除舉辦廟宇宗教文化、白河寺廟介紹及店仔口歷史文化的培訓課程，讓參與者深入了解台灣寺廟文化及白河區內四座廟宇的建築特色與背後傳說，同時也探索了店仔口（白河舊稱）的歷史變遷。

公所更安排實地踏查活動，帶領民眾走訪三官寶殿、臨水宮、福呂府及店仔口福安宮，參與者還有機會品嘗廟宇周邊美食，將深度文化探訪與輕鬆遊賞完美結合。