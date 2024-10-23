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台南巷仔Niau公仔來了！ 1000個開放預購不到1小時售罄
台南「巷仔Niau」熱潮蔓延，大批粉絲敲碗的「巷仔Niau」公仔終於登場，南市文化局今推出「巷仔Niau」限量公仔預購，同時還有全新改版的啤酒杯與帆布袋等，台南市長黃偉哲昨晚搶先曝光時，吸引不少市民湧入留言搶購，果然今早9點開放不到1小時就被搶購一空，未來不排除會再少量釋出讓民眾預購。
文化局表示，「巷仔Niau」限量公仔採用光敏樹脂3D列印技術，公仔高度約10公分，身體細節為「純手工」彩繪組裝、精細度高，更會為公仔打上實體編號，消息一出掀起民眾關注與討論，今早9點開放限量預購，不到1小時就被搶購一空，首發限量1000個，未來預計不再發售同款公仔，但不排除會再少量釋出讓民眾預購。
文化局也說，除了「巷仔Niau」限量公仔外，第2波「巷仔Niau」周邊也推出全新改版彩色款啤酒杯、帆布袋等，都受到不少民眾喜愛，此外，新上市的則有2款壓克力鑰匙圈、雙色徽章和2款電繡布徽章等，預計將再次引發「追Niau」風潮。
文化局提到，配合台灣設計展即將在台南登場，第2波「巷仔Niau」周邊商品26日起在西市場中央棟SFP品牌概念店、愛國婦人會館及安平古堡等，上市開賣；巷仔Niau作為台南城市吉祥物，未來將持續推出周邊商品、擴大巷仔Niau家族，打造屬於台南的城市品牌。
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