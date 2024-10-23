夾娃娃機退燒？嘉市夜市出現彈珠台商機 家長：娃娃機中獎機率低

近來嘉義縣市出現許多彈珠台店家，且不少是原本是夾娃娃機的店面，原本彈珠台只出現在夜市擺攤，如今卻是進駐店面，而且以嘉義市文化路夜市而言，店面租金動輒數萬元，彈珠台商機正在延燒。

傳統彈珠台經常隨著夜市擺攤，遊戲簡單又具有聲光效果，吸引小朋友駐足遊玩，有的10元就可以玩，也有每次50元一盤彈珠，打完依據點數還可以選玩具，雖然都是些材質粗糙簡陋玩具，但對小朋友而言有著莫大吸引力，花費不高也能討孩子歡心，家長也樂掏腰包，在夜市常有親子同遊的場景。

而這路邊攤彈珠台近來卻轉進店面方式經營，而且有逐漸取代夾娃娃機的趨勢，近來嘉義市文化路夜市有不少夾娃娃機店因生意清淡，已被彈珠台取代。

嘉義市文化里長陳淑娥說，確實最近文化路夜市出現不少彈珠台店家，應該是有商機，大家才會一直開店。

走進店家彈珠台店家的玩法大同小異，但位置大、場所乾淨、明亮、機台種類多、獎品琳瑯滿目，有些只要10元銅板即可以玩，遊戲採累積點數，有彩票可以集點，不必忙著立即更換，可以加入會員寄點數下次來玩再累積點數，當然點數愈多，能換的獎品更豐富。觀察店裡面青年學生族群不少，親子是其次。

有家長表示，夾娃娃機需要技巧，而且這些年來，台灣娃娃機調整得中獎機率很低，曾為了夾一個小娃娃花費上百元，雖然店家標榜達到一定金額保夾，但是即使這樣，夾到商品後也覺得不划算，對小朋友而言成就感低、挫折感高，久了之後也不會再想去夾娃娃。後來出現一些零嘴類娃娃機，但幾次後也是因為中獎率不高，小朋友也不大想去玩。