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文化部庄頭劇場唐美雲歌仔戲叫座 嘉市下月加碼傳統戲曲公演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
文化部庄頭劇場第7站上 周末到嘉市文化公園，由唐美雲歌仔戲團帶來壓軸節目「星光版孟婆客棧：世紀婚禮」，吸引2.5萬人觀賞。圖／嘉市府提供
文化部庄頭劇場第7站上 周末到嘉市文化公園，由唐美雲歌仔戲團帶來壓軸節目「星光版孟婆客棧：世紀婚禮」，吸引2.5萬人觀賞。圖／嘉市府提供

文化部主辦、嘉義市府協辦的「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」，上周末晚間安排唐美雲歌仔戲團壓軸，雲集「孟婆客棧」演出，吸引2.5萬人觀賞，市長黃敏惠觀賞受觀眾熱情感動，今天宣布，響應文化平權，市府動支逾400萬預算，11月15至24日再帶來4場傳統戲曲公演。

黃敏惠帶市府團隊偕同文化部次長李靜慧，到文化公園與各地劇迷欣賞唐美雲歌仔戲團演出，黃敏惠感謝中央與地方攜手「文化平權」庄頭劇場演出，為嘉市帶來滿滿藝文能量。

黃敏惠說，市府今年爭取到文化部150萬元，重塑傳統戲劇演出；支持文化平權，市府編預算再加碼，讓歌仔戲、布袋戲等傳統戲曲重回宮廟廟埕或戶外廣場，以系列匯演形式演出，讓戲曲演出重回各地鄉鎮鄰里間。11月15至24日將邀請知名歌仔戲團如一心戲劇團、春美歌劇團，以及明華園戲劇團，分別到王靈宮、紫微宮演出。

文化局長謝育哲感謝文化部將庄頭劇場列車駛入嘉市，讓更多人看見傳統戲曲精采。市府支持文化平權、發揚傳統戲曲，加碼編列400萬預算，上半年在九華山地藏、文財殿、文化局文化廣場等地帶來4場歌仔戲、2場布袋戲演出，場場滿座。11月15日至24日陸續在西區帶來4場精采好劇，讓市民欣賞更多劇團演出。未來將持續爭取更多中央經費，繼續扶植嘉市傑出團隊，一起行銷優質好節目。

文化部庄頭劇場第7站上 周末到嘉市文化公園，由唐美雲歌仔戲團帶來壓軸節目「星光版孟婆客棧：世紀婚禮」，吸引2.5萬人觀賞。圖／嘉市府提供
文化部庄頭劇場第7站上 周末到嘉市文化公園，由唐美雲歌仔戲團帶來壓軸節目「星光版孟婆客棧：世紀婚禮」，吸引2.5萬人觀賞。圖／嘉市府提供
文化部庄頭劇場第7站上 周末到嘉市文化公園，由唐美雲歌仔戲團帶來壓軸節目「星光版孟婆客棧：世紀婚禮」，吸引2.5萬人觀賞。圖／嘉市府提供
文化部庄頭劇場第7站上 周末到嘉市文化公園，由唐美雲歌仔戲團帶來壓軸節目「星光版孟婆客棧：世紀婚禮」，吸引2.5萬人觀賞。圖／嘉市府提供

文化部 歌仔戲 黃敏惠

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