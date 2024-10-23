文化部庄頭劇場唐美雲歌仔戲叫座 嘉市下月加碼傳統戲曲公演

文化部主辦、嘉義市府協辦的「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」，上周末晚間安排唐美雲歌仔戲團壓軸，雲集「孟婆客棧」演出，吸引2.5萬人觀賞，市長黃敏惠觀賞受觀眾熱情感動，今天宣布，響應文化平權，市府動支逾400萬預算，11月15至24日再帶來4場傳統戲曲公演。

黃敏惠帶市府團隊偕同文化部次長李靜慧，到文化公園與各地劇迷欣賞唐美雲歌仔戲團演出，黃敏惠感謝中央與地方攜手「文化平權」庄頭劇場演出，為嘉市帶來滿滿藝文能量。

黃敏惠說，市府今年爭取到文化部150萬元，重塑傳統戲劇演出；支持文化平權，市府編預算再加碼，讓歌仔戲、布袋戲等傳統戲曲重回宮廟廟埕或戶外廣場，以系列匯演形式演出，讓戲曲演出重回各地鄉鎮鄰里間。11月15至24日將邀請知名歌仔戲團如一心戲劇團、春美歌劇團，以及明華園戲劇團，分別到王靈宮、紫微宮演出。