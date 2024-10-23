台灣設計展26日台南登場交通大考驗 加開3條免費接駁車

台灣設計展26日在台南登場，以美術館2館及西市場為主展區，衛星展區有愛國婦人館、321巷藝術聚落及藍晒圖文創園區等，展期至11月10日共16天，跨越3個周末假期，預期大量人潮湧進各展區，展場周邊將有交通管制措施，加強違規停車取締。交通局規畫接駁，建議多搭乘公車，詳細交通資訊可至官網或台南市政府交通局網站查詢。

交通局表示，主展區南美2館周邊道路在本周六、日上午9時至晚上9時進行交通管制，禁止車輛進入，其中忠義路2段路段作為臨時機車停車區；西市場周邊正興街及國華街，本周六、日上午10時至晚上8時禁止汽車進入，正興街管制為行人徒步區。

交通局說，展區周邊停車空間相當有限，設計展期間設置免費臨時停車場，自行開車的民眾可停車於展區外圍的停車場，台南市政府也安排3條路線的接駁車，服務搭乘公共運輸及停車場的民眾，分別有台南車站線、市府星鑽停車場線、水交社停車場線，班距約15分鐘一班，均可抵達主展區。

另因應海安萬聖節活動，市府星鑽停車場線於26、27兩日增停「府前海安路口」站，文化局準備「星巴克大杯分享券」贈送，每日限量由接駁站工作人員發送，每人限領一張。

交通局說明，為增加展區周邊機車停車空間，永福國小、忠義國小及協進國小，周六日校園僅開放機車停放，忠義路2段雙向內側車道作為臨時機車停車區，大涼路(星鑽街-金華新路)南向路段封閉停放機車、環河街路邊汽車格位周六日改供機車停放；開放時間請依現場公告牌面。

321巷藝術聚落，周六日開放長興生態公園旁空地及公園北路側之人行道停放機車、民德國中假日開放校園停車；藍晒圖文創園區，機車可停放在水萍塭公園、夏林路等處之人行道。

另設計展開展26日正逢西洋萬聖節慶祝活動，市區同時還有數場活動舉行，交通局已與各主辦單位規劃相關交通措施，請通過性車流提早改道台17線、金華路、長榮路、林森路，東西向車輛改道健康路、民族路、成功路。