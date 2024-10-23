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台灣設計展開幕在即 主展館西市場還在趕工 居民擔心會丟臉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南中西區國華商圈淺草多功能中心歷經近2年施工，今天落成啟用。記者鄭惠仁／攝影
台南中西區國華商圈淺草多功能中心歷經近2年施工，今天落成啟用。記者鄭惠仁／攝影

台南中西區國華商圈淺草多功能中心歷經近2年施工，今天落成啟用，未來將發揮招商及社區多元化功能，對面就是古蹟西市場，結合後將使商圈發展氣象萬千。不過，台灣設計展26日就要展開，西市場街廓景觀工程還沒完工，市議員希望加緊完工，以免造成美中不足。

淺草多功能中心原為活動中心，一樓處為台南有民小吃邱家小卷米粉，也是導演李安回台南常吃的美食，但因地下室經年滲水，梁柱龜裂鏽蝕，無障礙設施也不符合規定，爭取經費重建，總經費4300多萬，其中400萬由內政部補助，2022年動土，歷經原物料上漲、以及缺工、工人缺料等問題，今落成啟用。

拆建前，邱家小卷米粉已遷址到國華街普濟殿附近，啟用後，淺草多功能中心一樓為文化局管理，將作為商業展演使用，2樓作為社區多功能場館，充分發揮多目標使用的最大效益，成為具有旅遊服務、休閒、遊憩、地方特色及里民情感交流場所。

台灣設計展就要在周六10月26日登場，西市場為主場地之一，但西市場周邊街廓景觀工程至今沒有完工，眼看設計展還剩3天，影響戶外布展，藝術裝置也無法進入，另居民擔心，希望不要撩了臉。市議員沈震東說，原定10月11日景觀工程完成，今天看到廣場鋪面還沒完工，環境仍不完善，確實令人著急，希望能趕緊收尾，以免讓遊客留下不良印象。

淺草多功能中心落成啟用典禮由市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、市議員沈震東、陳怡珍、蔡宗豪、許至椿等人共同剪綵、揭牌，並有社區媽媽表演舞蹈、開元國小戰鼓舞獅表演。

台南中西區國華商圈淺草多功能中心歷經近2年施工，今天落成啟用，記者鄭惠仁／攝影
台南中西區國華商圈淺草多功能中心歷經近2年施工，今天落成啟用，記者鄭惠仁／攝影
台灣設計展10月26日將登場，但西市場周邊街廓景觀工程還沒完成，影響戶外布展，議員要求加緊完工。記者鄭惠仁／攝影
台灣設計展10月26日將登場，但西市場周邊街廓景觀工程還沒完成，影響戶外布展，議員要求加緊完工。記者鄭惠仁／攝影

台南 議員

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