快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

獨／兒謝展榮出道即奪金 謝祖武依舊冷：我們只是同行

聽新聞
0:00 / 0:00

台南車站古蹟修復 黃偉哲批評台鐵一事無成：市府會全力以赴

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南火車站是重要門面，但因「被修壞」還是修復工地的樣貌。記者吳淑玲／攝影
台南火車站是重要門面，但因「被修壞」還是修復工地的樣貌。記者吳淑玲／攝影

百年古蹟台南車站修復工程延宕，台南市議員蔡筱薇上午在議會總質詢問「何時可重見天日？」台鐵委託台南市文資處接續，市長黃偉哲卸任前能實現嗎？黃偉哲表示，台鐵5、6年來一事無成又推給台南市政府，但市府會全力以赴，因為若做不好最大的受害人是台南市民。

蔡筱薇表示，台南火車站作為台南重要的歷史古蹟及台南400年門面，但自2017年啟動修建工程後，卻被台鐵的廠商修壞掉，這堪稱是台灣有史以來，古蹟被修壞最嚴重的個案，而門面「被修壞」的重大疏失，修復工程卻無法確定完成時間，讓市民感到焦慮。

蔡筱薇指出，台南火車站目前每日平均上下車人數高達5萬人次，今年初台灣燈會期間更創下單日7萬人次的紀錄，在全國車站排名第3，僅次於台北和桃園，不只是台南對外重要的交通載具外，更因為其古蹟身分被稱作台南的門面，但給人的印象是不佳的，台灣設計展和明年全中運都在台南舉行，要如何早日讓台南門面重見天日。

蔡筱薇也說，目前由市府文資處將接手後續處理，進行「現況調查與擬定修復原則」，並預計於11月底前完成決標，修復工程將在文資審議核定後迅速復工，然而整個過程預計仍需長達1年的時間，呼籲在火車站前圓環廣場改造完工時，也能夠重現美麗風華，「城市如何恢復光榮感就看市長了」。

台南市黃偉哲表示，台南車站是很珍貴古蹟，但5、6年來都在工區裡，他的解讀是台鐵5、6年一事無成，又推給台南市政府，但不會迴避，既然接下任務就會全力以赴，若做不好最大的受害人是台南市民。

文化局長謝仕淵說，在文資局協調之下，台鐵委由台南市文資處調查現況及後續修復的原則，經驗比台鐵更好一些，在本月會完成台鐵委託的行政程序，清算確定設計的原則，因為才剛接手，事後再報告清楚時程，非常期待也會全力在市長2年後卸任前完成。

台南市議員蔡筱薇（右）上午在市政總質詢台南火車站門面何時可以重見天日，市長黃偉哲表示會全力以赴。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員蔡筱薇（右）上午在市政總質詢台南火車站門面何時可以重見天日，市長黃偉哲表示會全力以赴。記者吳淑玲／翻攝

台南 台鐵 火車站

延伸閱讀

九崴案綠營內不同調 黃偉哲：電廠蓋好 南科才不缺電

全民運動會南市已奪3金2銀4銅 市長為代表隊授旗勉爭光

台南設置發電廠屢遭抗爭 黃偉哲：「我們不缺電」這5個字我不敢說

台南違停亂象多…今年已釀8起死亡車禍 民代提交通助理員解方

相關新聞

遇圓形綠燈怎麼轉民眾搞不清 雲林警局長自製看板說明

彰化有駕駛在路口號誌為圓形綠燈時等待左轉被後方民眾檢舉交通違規，雲林縣議員廖偉晴今在議會質詢表示，很多民眾對於標誌、標線...

開箱台灣設計展周邊卻仍在趕工 黃偉哲：會壓線完成

2024台灣設計展在台南，距離開展剩不到3天，主展區之一的「大菜市」西市場展場雖已準備完成，但場外的街廓工程卻尚在趕工，...

台南鹽水嘉年華周日登場 集章摸彩抽65吋液晶電視

2024鹽水嘉年華系列活動將於27日周日在鹽水區公所前登場，主辦單位規畫相關內容，民眾消費滿150元取得集章，就有機會抽...

電動車主看過來！南市充電椿已設置386格拚年底達1千格

因應電動車越來越多，台南市積極布局充電椿，目前在公民有停車已完成設置386格，設置中的計有695格，市府表示，持續推動公...

台江生態友善棲地再創精彩 公私協力守護國家公園資源

內政部國家公園署台江國家公園管理處今舉辦生態友善棲地營造成果發表會暨漁友攝影展，並與合作夥伴漁民簽署合作意向書，及與全一...

雲林三崙派出所老舊不堪使用 海清宮大力支持整建今動土

雲林縣警局台西分局在2015年在飛沙派出所實施飛沙、三崙及林厝等3所聯合執勤，但該處偏僻，常有民眾找不到派出所，海清宮主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。