台南車站古蹟修復 黃偉哲批評台鐵一事無成：市府會全力以赴

百年古蹟台南車站修復工程延宕，台南市議員蔡筱薇上午在議會總質詢問「何時可重見天日？」台鐵委託台南市文資處接續，市長黃偉哲卸任前能實現嗎？黃偉哲表示，台鐵5、6年來一事無成又推給台南市政府，但市府會全力以赴，因為若做不好最大的受害人是台南市民。

蔡筱薇表示，台南火車站作為台南重要的歷史古蹟及台南400年門面，但自2017年啟動修建工程後，卻被台鐵的廠商修壞掉，這堪稱是台灣有史以來，古蹟被修壞最嚴重的個案，而門面「被修壞」的重大疏失，修復工程卻無法確定完成時間，讓市民感到焦慮。

蔡筱薇指出，台南火車站目前每日平均上下車人數高達5萬人次，今年初台灣燈會期間更創下單日7萬人次的紀錄，在全國車站排名第3，僅次於台北和桃園，不只是台南對外重要的交通載具外，更因為其古蹟身分被稱作台南的門面，但給人的印象是不佳的，台灣設計展和明年全中運都在台南舉行，要如何早日讓台南門面重見天日。

蔡筱薇也說，目前由市府文資處將接手後續處理，進行「現況調查與擬定修復原則」，並預計於11月底前完成決標，修復工程將在文資審議核定後迅速復工，然而整個過程預計仍需長達1年的時間，呼籲在火車站前圓環廣場改造完工時，也能夠重現美麗風華，「城市如何恢復光榮感就看市長了」。

台南市黃偉哲表示，台南車站是很珍貴古蹟，但5、6年來都在工區裡，他的解讀是台鐵5、6年一事無成，又推給台南市政府，但不會迴避，既然接下任務就會全力以赴，若做不好最大的受害人是台南市民。