防失智 嘉市夾娃娃達人買中古機台送長照據點

嘉義市近來大型夾娃娃機店越開越多，都以「航母店」、「旗艦店」命名，以顯氣勢！77歲嘉市府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，投注金錢時間練成夾娃娃達人，推廣夾娃娃防失智，買中古機台送長照據點，他說，嘉市面積小，大型夾娃娃機店越開越多，夾娃娃機可能全台居冠，但市府財稅局說，嘉市夾娃娃家數及機台並非全台最多。

陳榮哲是嘉市樂齡學習中心講師，最近邀請同年的失智症名醫、大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，首次體驗抓娃娃，曹說，「改善我對夾娃娃機重新認識。第一次玩娃娃機夾到好幾包乖乖。的確可以讓老人家活動夾娃娃。是心、手、腦一起活動好工具。」

陳榮哲最近和友人捐贈5台中古娃娃機，給嘉義基督教醫院所屬的日照據點及拾智園，提供長輩免費娛樂及預防失智！陳榮哲說 上午嘉義市又有1家200台大規模夾娃娃店遊樂園開幕，大型夾娃娃機店越開越多，都以「航母店」、「旗艦店」命名。

陳榮哲觀察，人潮密集文化路觀光夜市，2、3步就有1家夾娃娃店，都是全新機台、行貨品、加上親切服務，讓旅客賓至如歸，夾娃娃機後疫情時代從谷底攀上高峰，老少咸宜，全國盛行，主因是缺工時代，不需雇太多人力，省人事成本，回收快，滿足人類狩獵本性，1台新機約1年可回本。

嘉市府財局說，選物販賣機（夾娃娃機）台設置需申請，每台每月收取250元娛樂稅，機台、物品、食物由相關主管機關管理，統計去年12月底全市117家共4039台夾娃娃機，娛樂稅收827萬4426，今年元月至6月127家，比去年底增加10家，機台4409台、娛樂稅529萬3637元，依財政部統計，嘉市並非夾娃娃機全台最多縣市。