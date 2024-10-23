快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

獨／兒謝展榮出道即奪金 謝祖武依舊冷：我們只是同行

聽新聞
0:00 / 0:00

防失智 嘉市夾娃娃達人買中古機台送長照據點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市近來大型夾娃娃機店越開越多，77歲嘉市府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，投注金錢時間練成夾娃娃達人，推廣夾娃娃防失智，買中古機台送長照據點。圖／陳榮哲提供
嘉義市近來大型夾娃娃機店越開越多，77歲嘉市府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，投注金錢時間練成夾娃娃達人，推廣夾娃娃防失智，買中古機台送長照據點。圖／陳榮哲提供

嘉義市近來大型夾娃娃機店越開越多，都以「航母店」、「旗艦店」命名，以顯氣勢！77歲嘉市府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，投注金錢時間練成夾娃娃達人，推廣夾娃娃防失智，買中古機台送長照據點，他說，嘉市面積小，大型夾娃娃機店越開越多，夾娃娃機可能全台居冠，但市府財稅局說，嘉市夾娃娃家數及機台並非全台最多。

陳榮哲是嘉市樂齡學習中心講師，最近邀請同年的失智症名醫、大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，首次體驗抓娃娃，曹說，「改善我對夾娃娃機重新認識。第一次玩娃娃機夾到好幾包乖乖。的確可以讓老人家活動夾娃娃。是心、手、腦一起活動好工具。」

陳榮哲最近和友人捐贈5台中古娃娃機，給嘉義基督教醫院所屬的日照據點及拾智園，提供長輩免費娛樂及預防失智！陳榮哲說　上午嘉義市又有1家200台大規模夾娃娃店遊樂園開幕，大型夾娃娃機店越開越多，都以「航母店」、「旗艦店」命名。

陳榮哲觀察，人潮密集文化路觀光夜市，2、3步就有1家夾娃娃店，都是全新機台、行貨品、加上親切服務，讓旅客賓至如歸，夾娃娃機後疫情時代從谷底攀上高峰，老少咸宜，全國盛行，主因是缺工時代，不需雇太多人力，省人事成本，回收快，滿足人類狩獵本性，1台新機約1年可回本。

嘉市府財局說，選物販賣機（夾娃娃機）台設置需申請，每台每月收取250元娛樂稅，機台、物品、食物由相關主管機關管理，統計去年12月底全市117家共4039台夾娃娃機，娛樂稅收827萬4426，今年元月至6月127家，比去年底增加10家，機台4409台、娛樂稅529萬3637元，依財政部統計，嘉市並非夾娃娃機全台最多縣市。

嘉義 失智症 夾娃娃機

延伸閱讀

「被高高架起」 新銳藝術家以嘉市鐵路高架創作呈現城市景觀

捲土重來？大型夾娃娃機店越開越多 過來人揭暗黑真相：賺翻了

嘉市打造全台首創純電動資源回收車

嘉市民生國中視障生陳采稼獲總統教育獎 黃敏惠：生命教育故事

相關新聞

遇圓形綠燈怎麼轉民眾搞不清 雲林警局長自製看板說明

彰化有駕駛在路口號誌為圓形綠燈時等待左轉被後方民眾檢舉交通違規，雲林縣議員廖偉晴今在議會質詢表示，很多民眾對於標誌、標線...

開箱台灣設計展周邊卻仍在趕工 黃偉哲：會壓線完成

2024台灣設計展在台南，距離開展剩不到3天，主展區之一的「大菜市」西市場展場雖已準備完成，但場外的街廓工程卻尚在趕工，...

台南鹽水嘉年華周日登場 集章摸彩抽65吋液晶電視

2024鹽水嘉年華系列活動將於27日周日在鹽水區公所前登場，主辦單位規畫相關內容，民眾消費滿150元取得集章，就有機會抽...

電動車主看過來！南市充電椿已設置386格拚年底達1千格

因應電動車越來越多，台南市積極布局充電椿，目前在公民有停車已完成設置386格，設置中的計有695格，市府表示，持續推動公...

台江生態友善棲地再創精彩 公私協力守護國家公園資源

內政部國家公園署台江國家公園管理處今舉辦生態友善棲地營造成果發表會暨漁友攝影展，並與合作夥伴漁民簽署合作意向書，及與全一...

雲林三崙派出所老舊不堪使用 海清宮大力支持整建今動土

雲林縣警局台西分局在2015年在飛沙派出所實施飛沙、三崙及林厝等3所聯合執勤，但該處偏僻，常有民眾找不到派出所，海清宮主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。