聽新聞
0:00 / 0:00
「被高高架起」 新銳藝術家以嘉市鐵路高架創作呈現城市景觀
嘉市鐵路高架工程進度逾一半，市區一座座高架水泥橋墩，如同竹筍露出地面正改變城市景觀，嘉市立美術館展出「被高高架起的丘智偉個展」，住新北市新銳藝術家丘智偉，以影音攝影作品及裝置藝術，帶領觀眾觀看改變中的嘉市景觀，展期近尾聲吸引民眾觀賞。
「還以為作者嘉義人，沒想到是北部藝術家」，陳姓市民說，每天看鐵路高架工程沒特別感覺，看到藝術家創作，才發現別有天地，以藝術角度看鐵高工程，感受不同；有名參觀的中正大學學生愛坐火車，看到被高高架起的鐵路高架藝術創作，感受往上升空內心平安。
展場中，觀眾先見到橋梁柱子巨幅攝影及仿橋梁形狀裝置，讓觀眾身歷其境，感受高架橋梁柱聳立眼前視覺效果，攝影帆布背後，投影近距離拍攝柱子影片，細細觀察隨處可見卻被我們快速略過巨大雕塑。不同於完工橋梁會長時間維持原貌，施工中設施隨工程進度不斷改變面目。
展場最深處，丘智偉以第一人稱視角拍攝影片，從火車乘客視角望向窗外，窗框如同電影螢幕，播放窗外一路上景色變化。中途每次進站、出站，都會經歷如同黑幕洞穴，極似電影換幕。旅途中的火車一次又一次行駛上高架橋，乘坐車上人們被高架橋設施高高架起。
城市景觀變化是有機歷程，城市變遷與人們生活息息相關，公共設施是居民共同回憶。隨著公共設施拆除新建，居民記憶隨之轉變、汰換。雖然都市中居民經常在快節奏生活步調，對周遭設施未多留意。但只要靜下來觀察，依舊能發現生活逐漸改變，值得細細得觀察與感受。展期2樓特展廳，展期到11月3日止。
美術館說，從9月3日起，2樓特展區展出「被高高架起的＿丘智偉個展」。丘智偉1998年出生在台北，畢業於台灣藝術大學雕塑學系研究所，居住工作新北市。創作以觀察日常風景為出發，藉長時間關注，以建築、空間、風景重新回看個人生命歷程與空間場域的關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言