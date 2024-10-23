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連接嘉義縣市重要交通樞紐 軍輝橋改建完工通車日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建逾1年半，上下游興設2座鋼便橋，廠商昨天進行主橋路面柏油舖設，預訂下月中旬舉行通車典禮，典禮結束隔天開放通車。記者魯永明／攝影
連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建逾1年半，上下游興設2座鋼便橋，廠商昨天進行主橋路面柏油舖設，預訂下月中旬舉行通車典禮，典禮結束隔天開放通車。記者魯永明／攝影

連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建逾1年半，上下游興設2座鋼便橋，7月底遭凱米颱風湍急暴漲八掌溪水，工程安全通過考驗，廠商昨天舖設主橋路面柏油，預訂下月中旬舉行通車典禮，典禮結束隔天開放通車，用路人開心交通黑暗期即將結束，盼保留便道，公路局第五區養護工程處說，便道不保留。

嘉市吳鳳南路上跨越八掌溪台18線（阿里山公路）軍輝橋，是連接中埔鄉與嘉市重要橋梁要道，交通流量龐大，去年5月公路局第五區養護工程處發包重建，拆除舊橋，上下游興設2座便橋，改變用路人習慣，增設交通標線標誌，鋼便橋 (含人行道)，至今通行逾1年半。

軍輝橋改建接近完工，每天行經大橋用路人看到主橋舖設柏油，都很開心說，「終於要結束交通黑暗期」，但許多人說，新橋要通車了，左右兩邊鋼便橋拆掉可惜，希望保留便橋規畫更好的路徑，讓上下班的情況下可以分流，遇到節慶連假車流量大不會大塞車。

五區養護工程處說，報交通部下月中旬舉辦通車啟用典禮，典禮結束隔天開放通車，因受颱風及假期影響，工期延長，除主橋通車，還包括拆便道，通車前完成交通號誌、標線等，全部工程年底完工，便橋不保留已辦過說明會。

軍輝橋改建經費9億多元，以大跨徑5跨連續鋼箱梁加單跨鋼箱梁取代原預力I型梁11跨，減少河道落墩，全套管基樁群加深基礎，保持良好通洪斷面及提升橋梁承重能力，提供進出嘉縣市交通便捷服務，用路人更安全旅運道路。橋梁淨寬25公尺，配置雙向各2車道3.25 公尺及1慢車道2公尺，中央調撥為3公尺左轉專用道，兩側配置2.5公尺人行道。

軍輝橋橋齡逾40年，歷經八七水災、莫拉克颱風等侵襲，橋墩裸露、通洪斷面無法滿足現今河川治理計畫要求，為守護民眾用路安全，嘉市府與五工處等爭取「台18線軍輝橋改建工程」，去年5月動工改建。

連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建逾1年半，上下游興設2座鋼便橋，廠商昨天進行主橋路面柏油舖設，預訂下月中旬舉行通車典禮，典禮結束隔天開放通車。記者魯永明／攝影
連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建逾1年半，上下游興設2座鋼便橋，廠商昨天進行主橋路面柏油舖設，預訂下月中旬舉行通車典禮，典禮結束隔天開放通車。記者魯永明／攝影
連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建逾1年半，上下游興設2座鋼便橋，廠商昨天進行主橋路面柏油舖設，預訂下月中旬舉行通車典禮，典禮結束隔天開放通車。記者魯永明／攝影
連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建逾1年半，上下游興設2座鋼便橋，廠商昨天進行主橋路面柏油舖設，預訂下月中旬舉行通車典禮，典禮結束隔天開放通車。記者魯永明／攝影

人行道 凱米颱風

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