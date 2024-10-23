九崴電廠設置中央地方不同調 黃偉哲：電廠蓋好 南科才不缺電

九崴天然氣電廠設置案爭議持續，近日民進黨台南立委、議會黨團都帶頭反對電廠設置在新選址在樹谷園區，但台南市長黃偉哲表示，行政院長卓榮泰指未來5至8年的工業電力不會短缺，前提應是電廠能夠順利興建；南科管理局說不缺電，但那也必須要有蓋好的電廠，南科才能不缺電，台南市政府尊重民意，但事實上台南是用電不足。

綠營人士表示，九崴電廠議題能從兩個面向討論，首先是國家能源轉型階段，火力發電轉型成為燃氣電廠是中央政府力推大方向，無論藍綠，勢在必行；再者是牽涉綠營內部政治角力，這點從黃偉哲和民進黨民代立場不一致，就可觀察出來。

綠營人士指出，北中南地區目前皆加速推動興建燃氣機組，連國民黨籍的台中市長盧秀燕日前也喊出配合「以氣換煤」，反而是台南作為民進黨本命區，卻和中央意見不一致。在國家政策推動方向不變前提下，台南勢必也得跟上「國家隊」腳步，發展新興燃氣電廠。

該人士說，近來AI產業成為各縣市積極爭取設廠標的，電力供應無虞正是發展該產業關鍵因素。正如黃偉哲日前在議會備詢所言，「台南市每年用電量達328億度，自給發電僅約89億度，不足部分由台中、高雄供應」。台南用電自給率在6都排名倒數是擺在眼前事實，這攸關台南未來經濟發展、產業轉型，盼能以地方放展為重，莫因事涉台南市長卡位戰，而捲入更多不必要的政治、派系因素。

黃偉哲除了點出台南工業用電吃緊，用電自給率不足，談及九崴電廠爭議也表示，台南市府對於電廠受到抗爭態度保持中立。先前九崴於安定、安南區周邊規畫電廠，遭到5000份連署抗爭，也因此議會決議要電廠搬到工業區，該案是中央許可；中央認為在那可以蓋，市府從事件緣起到選址都沒有參與，現在樹谷園區抗爭，是因為電力製造業非屬園區許可進駐之產業。

台南市經發局表示，工業區為台南主要用電標的，為配合中央分散式電力規畫，未來工業區土地規畫將設置「電力設施用地」，引進產業別將增加「電力及燃氣供應業」或「配合能源政策」，以確保電力事業可進入工業區內。

蘇子喬總結，目前的僵局和對立，在大法官是中立、公正的前提下，若能透過釋憲程序解決問題，其實是有意義的。只是現在大法官的公正性受到很大的質疑，國民黨、民眾黨在政治上，自然無法接受聲請䆁憲這樣的做法。