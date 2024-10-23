嘉油鐵馬道光環境優化嘉市段啟用 日夜皆美

啟用逾16年、橫跨嘉義縣市的嘉油鐵馬道進行光環境優化工程，市府優先改善嘉義市段的夜間照明、人行空間、護欄等，也新設3座組合式公廁等，市長黃敏惠前晚宣告完工啟用。市府表示，嘉縣路段的部分，預計明年進行優化。

觀光新聞處處長張婉芬說，爭取中央補助及地方配合款共斥資6千萬元，工程長度達2100公尺，照明高燈設置109盞，雙側扶手線燈3千公尺，達到照明更省電、不眩光、造型美及琥珀光4大目標。

優化工程分3期施作全數完工，黃敏惠說，擔任第1屆市長期間，不捨1943年就誕生的輸油專用鐵道荒廢，於是攜手中油公司合作建設全長約3.1公里的嘉油鐵馬道，累計投入上億元建設經費，從自行車騎乘、運動休閒空間，逐步擴增多元功能，而優化光環境，讓光去詮釋歷史、從光裡去看到未來，不僅有功能、更有美感。

交通部觀光署主任秘書方正光說，嘉油鐵馬道是廢棄鐵道改建成自行車道的成功案例，為城市創造結合永續概念、連結城鄉，創造日夜皆美的運動空間。