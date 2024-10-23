台南抓違停 研議交通助理員

高雄科技執法增多民眾違規檢舉也增加，有議員指市長陳其邁上任後，舉發數增加47萬件、罰款增近8億元，但事故僅減少6239件，平均罰13萬才減一個事故，明顯不成正比；市府交通局則稱，舉發數增加是因交通部開放民眾檢舉。另，台南併排違停嚴重，議員提出交通助理員概念，減輕員警壓力。市長黃偉哲允諾年底前做出決策。

高雄市議員陳麗娜昨天質詢指科技執法如同「流刺網」式開單，2019年舉發237萬件，收入20億元，去年舉發284萬件，罰款27.89億元，每年交通罰款不斷往上飆，預估今年飆恐破30億元。

陳麗娜質疑，陳其邁2020年上任後，平均每天多開1250件罰單，堪稱「酷吏」，高雄人口沒有增加，罰款卻從10億、20億一路增加至30億元，事故減少是好事，但代價未免太高。

交通局長張淑娟表示，罰款收入沒有超過30億元，資料有落差，開單數增加原因是今年6月前開放民眾檢舉，加上修法加重罰金，高雄並非唯一增加的城市，科技執法是針對易肇事地點，不是隨便亂設，宣導與交通工程都有努力做，並非執法而已。

另外，台南市截至今年10月有126件死亡車禍，其中8起恐因路邊違停釀禍，昨天市議員林依婷質詢時建議市府可設交通助理員概念，減輕員警取締勤務壓力。

林依婷說，台北共有70位交通助理員，截至9月共取締16萬張違規罰單，建議市府可先在原市區試辦，改善台南違停問題。

黃偉哲允諾會在今年底前做出決策，台南市義交現有558名，也許能從義交人力中，徵詢有意願的義交訓練成交通助理員。

南市警局長林國清則說，警方今年1月至9月已取締違停12萬1821件，針對違停在車道、人行道、路口10公尺紅線及行穿道等情況，會再加強取締。