台南升級空污管制 將推亮麗晴空行動3.0計畫

台南市政府執行跨局處「亮麗晴空行動計畫」，空氣品質不良日數比例從111年15.48%降至112年9.18%，並即將推出「亮麗晴空3.0計畫」，讓民眾可依告警訊息進行個人防護。

台南市政府環保局長許仁澤今天透過新聞稿表示，在各項空氣污染物中，PM2.5與臭氧對民眾健康影響最為直接，台南市112年PM2.5平均濃度為18.2μg/m3，較108年下降超過18%，臭氧8小時濃度也改善11.7%，這兩項指標改善率都位居全國各縣市之首。

許仁澤指出，「亮麗晴空行動計畫」執行後，台南市藍天日數連續兩年突破9成，112年更創下91%新高，面對國家空氣品質標準修訂加嚴，未來啟動空品應變頻率將增加，環保局正研擬強化策略管制，將推出「亮麗晴空3.0計畫」，市民依告警訊息進行個人防護，便能有效降低健康風險。

許仁澤表示，這些成果來自於市府針對固定、逸散和移動污染源所做的精進管制策略，環保局已輔導74家高臭氧生成潛勢工廠，透過安裝防制設備及推動循環經濟技術，有效削減21公噸揮發性有機物，並在工地導入智能AI辨識系統和自動灑水設備，有效抑制揚塵。

他說，在移動污染源方面，市府多年來積極推廣電動機車，成長率在六都中排名第一，今年更針對偏遠地區、中低收入戶、幼兒家庭及外送員提供友善補助，嘉惠不同族群。

許仁澤指出，環保局未來持續針對高臭氧生成潛勢行業進行盤查，並與經發局合作，輔導未登記工廠取得特定工廠登記，另外，未來會將空品預報資訊擴大範圍至雲嘉南空品區共享，提醒民眾提前採取自我防護措施，有效降低空污風險。