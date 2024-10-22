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嘉市打造全台首創純電動資源回收車

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

為因應2050淨零碳排，嘉義市政府積極推動永續淨零政策，並訂定「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，成為非六都首個將2050淨零排放正式列入地方自治法規縣市。另呼應國發會淨零轉型十二項關鍵戰略第7項「運具電動化及無碳化」，在環境部及經濟部的指導下，嘉義市政府環境保護局於今年5月1日起與國瑞汽車股份公司合作電動資源回收車試行計畫，並於21日舉辦全台首例3.5噸電動資源回收車成果發表會。此為繼「嘉義市市區100%為電動公車」後另一項領先全國推行之「運具電動化及無碳化」政策。

黃敏惠市長表示，嘉市府與環境部、經濟部一起攜手合作之下，首創全國第一條全電動化的資源回收車路線，降低運具的碳排放量。

環境保護局李佳禾局長表示，嘉義市交通運輸排碳量，佔全市總碳排的33%，推動運具電動化，絕對是城市淨零轉型重要一環。目前全嘉義市總共有40條垃圾收運路線周收5日，皆已全部使用低碳垃圾車；資源回收則為周收2日，有部分車輛已汰換為油電混合車。而本次記者會發表的電動資源回收車於湖子內區域試行資源回收周收4日，未來將此收運模式逐步擴充到全嘉義市。

聚傳媒

嘉義 淨零 電動

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