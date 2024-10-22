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台南設置發電廠屢遭抗爭 黃偉哲：「我們不缺電」這5個字我不敢說

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南工業用電量位居全國之冠，但用電自給率卻僅有25至27%，然而發電廠設置興建卻屢遭抗爭，有議員擔憂電力不足恐造成南科發展停滯。圖／本報系資料照
台南工業用電量位居全國之冠，但用電自給率卻僅有25至27%，然而發電廠設置興建卻屢遭抗爭，有議員擔憂電力不足恐造成南科發展停滯。圖／本報系資料照

台南工業用電量位居全國之冠，但用電自給率卻僅有25至27%，有議員今在議會質詢時，針對台南現階段電力不足，但發電廠興建卻會被抗爭，要求市府表明態度，並提出具體作為解決提高用電自給率的難題。對此，黃偉哲強調，「我們不缺電」這5個字他不敢說，但市府會採中立態度。

市議員李偉智表示，南科園區今年產值可望破2兆，台南受惠於南科也創造許多經濟奇蹟，但在用電自給率部分仍然不足，尤其許多廠商製程都需要用水、用電，然而台南缺電是事實，面對發電廠興建屢遭地方抗爭，不禁令人擔憂電力不足恐造成南科發展停滯。

黃偉哲指出，台南市每年用電量達328億度，自給發電約89億度，要順利開闢新能源才能確保不缺電，而整體能源政策及供電規畫是屬於中央及台電公司權責，市府除採取中立態度外，目前政府正積極在尋求新能源及能源轉型。

經發局也表示，隨著世界先進科技大廠進駐，台南對綠電需求越來越大，近年來台南也積極發展太陽能光電，截至今年設置容量已達4.6GW，容量為全台第一；除太陽能光電外，也積極推動水力發電，提升綠電設置容量，滿足產業需求。

經發局說，工業區為台南主要用電標的，為配合中央分散式電力規畫，未來工業區土地規畫將設置「電力設施用地」，引進產業別將增加「電力及燃氣供應業」或「配合能源政策」，以確保電力事業可進入工業區內。

南科園區今年產值可望破2兆，台南受惠於南科也創造許多經濟奇蹟，但在用電自給率部分仍然不足，有議員擔憂電力不足恐造成南科發展停滯。圖／資料照
南科園區今年產值可望破2兆，台南受惠於南科也創造許多經濟奇蹟，但在用電自給率部分仍然不足，有議員擔憂電力不足恐造成南科發展停滯。圖／資料照
台南工業用電量位居全國之冠，但用電自給率卻僅有25至27%，市議員李偉智今在議會質詢時，針對台南現階段電力不足，然而發電廠興建卻會被抗爭，要求市府表明態度，並提出具體作為解決提高用電自給率的難題。記者萬于甄／翻攝
台南工業用電量位居全國之冠，但用電自給率卻僅有25至27%，市議員李偉智今在議會質詢時，針對台南現階段電力不足，然而發電廠興建卻會被抗爭，要求市府表明態度，並提出具體作為解決提高用電自給率的難題。記者萬于甄／翻攝

南科 台南 能源政策

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