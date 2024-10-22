聽新聞
0:00 / 0:00
台南設置發電廠屢遭抗爭 黃偉哲：「我們不缺電」這5個字我不敢說
台南工業用電量位居全國之冠，但用電自給率卻僅有25至27%，有議員今在議會質詢時，針對台南現階段電力不足，但發電廠興建卻會被抗爭，要求市府表明態度，並提出具體作為解決提高用電自給率的難題。對此，黃偉哲強調，「我們不缺電」這5個字他不敢說，但市府會採中立態度。
市議員李偉智表示，南科園區今年產值可望破2兆，台南受惠於南科也創造許多經濟奇蹟，但在用電自給率部分仍然不足，尤其許多廠商製程都需要用水、用電，然而台南缺電是事實，面對發電廠興建屢遭地方抗爭，不禁令人擔憂電力不足恐造成南科發展停滯。
黃偉哲指出，台南市每年用電量達328億度，自給發電約89億度，要順利開闢新能源才能確保不缺電，而整體能源政策及供電規畫是屬於中央及台電公司權責，市府除採取中立態度外，目前政府正積極在尋求新能源及能源轉型。
經發局也表示，隨著世界先進科技大廠進駐，台南對綠電需求越來越大，近年來台南也積極發展太陽能光電，截至今年設置容量已達4.6GW，容量為全台第一；除太陽能光電外，也積極推動水力發電，提升綠電設置容量，滿足產業需求。
經發局說，工業區為台南主要用電標的，為配合中央分散式電力規畫，未來工業區土地規畫將設置「電力設施用地」，引進產業別將增加「電力及燃氣供應業」或「配合能源政策」，以確保電力事業可進入工業區內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言