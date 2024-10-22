快訊

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

私幼童玩耍摔斷手 嘉縣府要求加強安全設施管理

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉義縣某私立幼兒園發生幼兒在園區玩耍摔斷手意外，由於家長調不到監視器畫面，質疑園方隱瞞；教育處今天表示，初步認定沒太明顯人為疏失，已要求幼兒園加強安全設施管理。

陳姓民眾昨天在社群網站臉書（Facebook）社群「民雄大小事」貼文，指兒子玩球時摔斷手，園長和教師描述是孩子拿著球跑一跑摔倒造成，但兒子指有同學「拿球丟我肚子，害我往後摔手才受傷」。

陳姓民眾說，為了解真相，到幼兒園調監視器畫面，園方卻說設備故障、沒錄影，他懷疑園方隱瞞實情。

嘉義縣政府發布聲明表示，事件9月10日發生，當晚幼兒園就有通報，教育處也派人前往督導，初步看起來沒太明顯人為疏失，已要求幼兒園加強安全設施管理。

教育處說，沒強制要裝監視器的幼兒園既已裝設，應盡修繕管理責任，從家長陳述，應是生對生玩樂時造成意外，相信家長只是要真相，已要求幼兒園加強相關安全設施，避免類似事件再發生。

嘉義 幼兒園 監視器

延伸閱讀

嘉義私立幼兒園幼童摔斷手 家長質疑園方隱瞞受傷真相

影／慣竊「躲鏡頭」狂偷宜蘭宮廟香油錢、工地電線 原來是內行人

7旬婦人在市場涉行竊 外套遮掩偷錢包 監視器拍下露餡遭送辦

2歲童頭傷監視器中斷？雲林家長質疑獲獎托嬰中心 社會處調查

相關新聞

嘉市打造全台首創純電動資源回收車

為因應2050淨零碳排，嘉義市政府積極推動永續淨零政策，並訂定「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，成為非六都首個將2050淨零排放正式列入地方自治法規縣市。另呼應國發會淨零轉型十二項關鍵戰略第7項「運

全民運動會南市已奪3金2銀4銅 市長為代表隊授旗勉爭光

全民運動會10月26日至10月31日將在屏東登場，台南市長黃偉哲今天為南市代表隊授旗，上屆賽事，南市共計獲得74面獎牌，...

台南設置發電廠屢遭抗爭 黃偉哲：「我們不缺電」這5個字我不敢說

台南工業用電量位居全國之冠，但用電自給率卻僅有25至27%，有議員今在議會質詢時，針對台南現階段電力不足，但發電廠興建卻...

雲林開辦電鍋料理賽清蒸淡煮 煮出老人最愛的營養餐

為提升老人營養，多攝取豆魚蛋肉及乳品，降低肌少症危害，鼓勵用電鍋簡易料理吃營養，雲林縣衛生局舉辦首場電鍋料理賽，邀請雲林...

嘉義又一店面被撞成「比薩斜塔」 網哀號：這周原本想去吃

近期台北15歲少年開車，失控撞進路旁的臭豆腐店，導致3死2傷的悲劇事件，引發大眾關注。不過在昨（21）日，嘉義市也傳出相似的事件。有臉書粉專貼出「嘉義名店」被車禍撞歪，整個店面傾斜，磁磚被撞到凹進去，看起來快倒塌，讓許多嘉義在地人直呼「好扯，有要順便整修嗎？」

國家職業安全衛生獎 南市2企業入榜：營造健康和諧的環境

113年國家職業安全衛生獎揭曉，今年共有10家企業獲得國家職業安全衛生獎項，其中南市囊括2成名額，共有艾杰旭顯示玻璃、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。