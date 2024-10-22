私幼童玩耍摔斷手 嘉縣府要求加強安全設施管理

嘉義縣某私立幼兒園發生幼兒在園區玩耍摔斷手意外，由於家長調不到監視器畫面，質疑園方隱瞞；教育處今天表示，初步認定沒太明顯人為疏失，已要求幼兒園加強安全設施管理。

陳姓民眾昨天在社群網站臉書（Facebook）社群「民雄大小事」貼文，指兒子玩球時摔斷手，園長和教師描述是孩子拿著球跑一跑摔倒造成，但兒子指有同學「拿球丟我肚子，害我往後摔手才受傷」。

陳姓民眾說，為了解真相，到幼兒園調監視器畫面，園方卻說設備故障、沒錄影，他懷疑園方隱瞞實情。

嘉義縣政府發布聲明表示，事件9月10日發生，當晚幼兒園就有通報，教育處也派人前往督導，初步看起來沒太明顯人為疏失，已要求幼兒園加強安全設施管理。

教育處說，沒強制要裝監視器的幼兒園既已裝設，應盡修繕管理責任，從家長陳述，應是生對生玩樂時造成意外，相信家長只是要真相，已要求幼兒園加強相關安全設施，避免類似事件再發生。