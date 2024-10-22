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雲林開辦電鍋料理賽清蒸淡煮 煮出老人最愛的營養餐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
各社區參賽的長者用心料理，沒有大火熱炒，卻一樣煮得菜香四溢。記者蔡維斌／攝影
各社區參賽的長者用心料理，沒有大火熱炒，卻一樣煮得菜香四溢。記者蔡維斌／攝影

為提升老人營養，多攝取豆魚蛋肉及乳品，降低肌少症危害，鼓勵用電鍋簡易料理吃營養，雲林縣衛生局舉辦首場電鍋料理賽，邀請雲林營養師公會、餐飲業者響應每餐「豆魚蛋肉一掌心」及「早晚一杯奶」帶動長者健康。

這場電鍋料理賽在北港老人會開賽，來自全縣各社區組隊參加，不少長者以在地農產為食材，透過簡單的調配，把新鮮的魚肉烹調成可口美味又營養的料理，老人家憑著數十年下廚功力，用最簡單方式煮出食材原味，少油少鹽一樣煮出澎湃的菜餚，連評審都豎起母指按讚。

由此可見養生風氣已從料理中呈現，衛生局長曾春美說，長者牙口不好、行動不便，尤其長期外食者，經常為了不知道該買什麼用餐而煩惱，因此，特地結合斗六家樂福、虎尾、北港、西螺、東勢的省錢超商及美客來超市，開設長者營養友善專區，提供適合長者購買的食材。

另外，為滿足牙口不好、咀嚼能力下降的長者外食用餐，造成食量下降，營養不良，衛生局也輔導餐飲業者或簡餐商家，提供軟質食材餐點，讓沒牙的長者也能享用到美味餐點、獲得足夠營養。

副縣長謝淑亞表示，雲林老年人口高達13萬人，佔總人口20.7%，齡增長肌少症成為嚴重影響長輩健康的問題，延緩肌少，除均衡飲食攝取足夠熱量，豆魚蛋肉類及乳品類兩大蛋白質「肌優」來源不可少，老人家熟煮不便，透過一鍋到底吃足營養的電鍋料理，讓長者煮方便吃得下、吃得夠、吃得對也吃得巧。

今天來自各鄉鎮社區長青廚師大顯身手，一只電鍋一杯水就煮出各式各樣的電鍋料理，鮮奶咖燉飯、五彩蛋瓜仔肉飯糰、最愛肌優穀飯捲、蛋蔬優格QQ飯，道道簡單又營養，色香味俱全，贏得評審極高評價，認為養生風氣帶動老人家吃出創意與營養。現場更設有銀髮健康好採購區及營養諮詢攤位，提供營養指導幫助老人家守護自己的健康。

電鍋料理評比結果，第一名褒忠健康樂活隊，第二名莿桐「顧銀養蒜你厲害」，第三名古坑人的餐盤「媽媽的家常菜五彩繽紛」。

雲林縣衛生局辦一場別開生面的長青電鍋料理大賽，讓各社區老廚師用最簡單食材煮出最營養的飯菜，降低老人肌少症。記者蔡維斌／攝影
雲林縣衛生局辦一場別開生面的長青電鍋料理大賽，讓各社區老廚師用最簡單食材煮出最營養的飯菜，降低老人肌少症。記者蔡維斌／攝影
各社區參賽的長者用心料理，沒有大火熱炒，卻一樣煮得菜香四溢。記者蔡維斌／攝影
各社區參賽的長者用心料理，沒有大火熱炒，卻一樣煮得菜香四溢。記者蔡維斌／攝影

料理 衛生局 食材

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