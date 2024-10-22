嘉義又一店面被撞成「比薩斜塔」 網哀號：這周原本想去吃

近期台北15歲少年開車，失控撞進路旁的臭豆腐店，導致3死2傷的悲劇事件，引發大眾關注。不過在昨（21）日，嘉義市也傳出相似的事件。有臉書粉專貼出「嘉義名店」被車禍撞歪，整個店面傾斜，磁磚被撞到凹進去，看起來快倒塌，讓許多嘉義在地人直呼「好扯，有要順便整修嗎？」

一名網友在Threads發文表示，嘉義名店在車禍的撞擊下，樑柱都被撞歪了，整間店面傾斜。從原PO貼出的照片來看，店面的木條已經被撞斷，下方的磁磚也被撞凹一角，整間店看起來快要倒塌了。

店家也在臉書「咱台灣人的冰」出面回應「抱歉因為店面被車禍車輛撞倒，需要幾日時間重新整理，今日臨時店休造成不便敬請見諒」，店家尚未公布是否有人員傷亡。

貼文曝光後，網友回應「嘉義人表示哭了，應該是還吃的到吧」、「看起來像整台撞進去，等一下去現場看一下」、「夭壽，嘉義人怎麼看」、「其實嘉義轉角處被撞好像也不怎麼意外」、「今天的事嗎？我這周回家還想說要去吃」、「這間根本每次回嘉都會去吃」、「遲早的事吧，那邊車流量多又亂停」、「嘉義的比薩斜塔 」、「哪個三寶，居然破壞陳澄波故居」。