國家職業安全衛生獎 南市2企業入榜：營造健康和諧的環境

113年國家職業安全衛生獎揭曉，今年共有10家企業獲得國家職業安全衛生獎項，其中南市囊括2成名額，共有艾杰旭顯示玻璃、台灣史谷脫紙業入榜，表現搶眼。

台南市政府勞工局今發布新聞稿指出，獲得「企業標竿獎」的「艾杰旭顯示玻璃公司」，2000年在台灣創立，是日本AGC集團液晶用玻璃面板的最大生產據點，落實「安全首先由自己及同伴開始」理念於日常工作之中，營造健康和諧的工作，實現零事故。

台灣史谷脫紙業公司則獲得「傳統產業投資特別獎」，該公司投入大量安全衛生經費改善工作環境，讓勞工作業不再危險及辛苦，並獲得2021至2024 HR Asia台灣區「亞洲最佳企業雇主獎」、職安署111/112年減災成效優良獎、2022至2023全國職場安全健康周特優獎、職安署安全文化促進獎狀、2021勞動部健康管理獎等獎項。