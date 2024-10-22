南市打擊汙染提升空品 推亮麗晴空3.0計畫

台南市跨局處推動「亮麗晴空行動計畫」，空氣品質不良日數比例從2022年的15.48%降至2023年的9.18%，改善率6.3%為6都第1，藍天日數也連續兩年突破9成。但面對空品標準的嚴，正研擬強化策略管制，即將推出「亮麗晴空3.0計畫」，市民只要依告警訊息防護，就能有效降低健康風險。

環保局長許仁澤表示，在各項空氣汙染物中，PM2.5與臭氧對民眾健康影響最為直接；去年南市PM2.5平均濃度為18.2μg/m³，較108年下降18%，臭氧8小時濃度也改善了11.7%，這兩項指標改善率都居全國之首，好成績來自於市府針對固定、逸散和移動污染源所做的精進管制策略。

固定汙染源方面，環保局輔導74家高臭氧生成潛勢的工廠，透過安裝防制設備及推動循環經濟技術，有效削減了21公噸的揮發性有機物（VOCs）。逸散汙染源的管理則是在工地中導入智能AI辨識系統和自動灑水設備，有效抑制揚塵。移動污染源方面，積極推廣電動機車，已累計增加了5.3萬輛，成長率6都第1。今年更針對偏遠地區、中低收入戶、幼兒家庭及外送員提供友善補助，嘉惠不同族群。